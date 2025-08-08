banner ad

Las Becas Progresar inician sus pagos en agosto: ¿Cuándo se cobra?

Ana Salgueiro
Progresar fechas de cobro

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, conocido como Progresar, continúa ofreciendo apoyo a jóvenes que buscan finalizar sus estudios y formarse profesionalmente. Este programa, gestionado por el Ministerio de Capital Humano, busca garantizar condiciones igualitarias en el acceso a la educación.

Fechas de cobro Becas Progresar en agosto 2025

Las Becas Progresar 2025 se gestionan a través de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) y tienen como finalidad acompañar a los jóvenes en la culminación de su educación. El calendario de pagos para el mes de agosto comienza este lunes 11 y se extiende hasta el 18, de acuerdo a la terminación del DNI de cada beneficiario.

Fechas de cobro para agosto:

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 12 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 13 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 14 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 18 de agosto

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de las Becas Progresar?

La Resolución 388/2025 ha establecido que el monto de las Becas Progresar se mantendrá en $35.000, distribuidos en doce (12) cuotas mensuales de la siguiente manera:

Tipo de cuotaMontoCondiciones
8 cuotas regulares$35.00020% retenido sujeto a cumplimiento de regularidad
2 cuotas estímulo$35.000A pagar al cierre del ciclo lectivo tras realizar cursos
2 cuotas por mérito académico$35.000Para quienes culminen el ciclo lectivo sin adeudar materias

Para obtener información adicional, se puede visitar el sitio oficial en argentina.gob.ar/progresar.

Más leídas