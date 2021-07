Las aerolíneas aéreas afirman que el nuevo cupo de pasajeros es “peor que el anterior”

Según las aerolíneas aéreas el nuevo cupo de pasajeros para repatriar argentinos del exterior es “peor que el anterior” porque se redujo más la cantidad de viajeros por avión.

A través de un comunicado, la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca) manifestó su preocupación por el nuevo cupo de pasajeros. Consideran que si bien se flexibilizó el cupo de 600 viajeros y se han aprobado más vuelos, “en muchos casos se ha reducido aún más la capacidad de ocupación de las aeronaves”.

“A pesar de haberse incrementado la cantidad de vuelos, en muchos casos se limita la cantidad de pasajeros que pueden abordarlos a un número menor aún que con la norma anterior, lo que implica no medir ni cuantificar la pérdida económica que tienen los vuelos autorizados, al punto de poner en riesgo la continuidad de los mismos y la conectividad actual de nuestro país con el mundo”, explica la carta dirigida al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, firmada por el director ejecutivo de Jurca, Felipe Baravalle.

Asimismo, Baravalle comparó que con el anterior esquema de 600 pasajeros había tres vuelos diarios, de los cuales uno llegaba completo con 300 pasajeros y dos con 150 personas cada uno. “Actualmente, con 742 pasajeros más por día, a las aerolíneas que no provengan de Estados Unidos les dieron una capacidad máxima de 160 pasajeros, lo cual lo hace totalmente insostenible en el tiempo”, explicó el directivo.

Por otra parte, comentó que las aerolíneas no no han participado en la planificación, distribución y asignación de las nuevas frecuencias. “Se han retirado de nuestro país cuatro aerolíneas (Emirates, Air New Zealand, Qatar y Latam) y se suman nueve que han suspendido sus operaciones por el cierre de fronteras”, comentó Baravelle.