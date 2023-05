Larreta presentó las nuevas pistolas Taser en CABA y anticipó sus medidas en seguridad si es electo Presidente

El Jefe de Gobierno Porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, presentó las nuevas pistolas Taser en CABA y anticipó que medidas tomará en seguridad si es electo.

"Cuando sea Presidente, utilizaré al Ejército para sellar las fronteras y custodiar la soberanía nacional”, señaló el Referente de Juntos por el Cambio. "También destinaré a fuerzas nacionales como la Gendarmería para combatir la inseguridad en el conurbano bonaerense", manifestó Larreta.

“El Gobierno no sabe, no quiere, no puede solucionar el tema de la inseguridad. Hoy Buenos Aires es la capital más segura de toda Latinoamérica. Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales”, señaló el Funcionario.

“Aislaremos en las cárceles a los capos narcos, que hoy desde un celular mandan sicarios a matar gente. Eso hoy con la tecnología es bien sencillo", aseguró Horacio Rodríguez Larreta.