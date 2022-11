Rodríguez Larreta habló de su candidatura a Presidente: ¿Qué dijo el Jefe de Gobierno Porteño?

Rodríguez Larreta habló de su candidatura a Presidente para el 2023 en una entrevista radial y aseguró que está “trabajando para construir un plan yendo por el País”. El Jefe de Gobierno Porteño remarcó también que “independientemente de quién sea el candidato del Frente de Todos, tenemos que prepararnos para gobernar”.

“La decisión de mi candidatura a Presidente no depende de qué otro se presente, ya sea Macri, Morales o Vidal", dijo Larreta. Tengo mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, entonces confirmar o anunciarlo me parece que, con las preocupaciones que tiene la gente, no tiene sentido”, señaló.

"No creo en la agresión, no creo en la violencia, y, mucho menos, me vas a encontrar a mí en las peleas internas”, manifestó el Alcalde de la Ciudad. Lo hizo en el marco de las discusiones entre integrantes que atraviesa Juntos por el Cambio.

Duras críticas de Larreta hacia el Frente de Todos

Rodríguez Larreta criticó las últimas medidas económicas que tomó Nación. El Opositor argumentó que "la inflación requiere ser parte de un plan integral de desarrollo de la Argentina. Medidas aisladas, parches, estos controles de precio no han funcionado”.

“Si Argentina no vuelve a crecer, podes bajar la inflación por un año y al otro vuelve a subir. Acá sirve si hay un cambio de verdad, que dure en el tiempo”, explicó. “Hoy el País con el litio que tiene en el norte, con la energía de Vaca Muerta, con los alimentos que el mundo necesita, en seis años podría estar duplicando las exportaciones argentinas”, añadió luego.

Finalmente, el Referente de Juntos por el Cambio, concluyó tras plantear esas medidas que “con eso se acaba el problema de dólares y del tipo de cambio para siempre. Esas son las soluciones que hay que buscar, no parche tras parche”.