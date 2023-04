Larreta contra Bullrich: "Estoy para liderar un cambio real y verdadero, no para bravuconadas inconducentes"

El Candidato a Presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, arremetió contra su competidora interna Patricia Bullrich y dijo que está "para un cambio realy verdadero, no para bravuconadas inconducentes."

“Mis convicciones no cambian. Puede parecer aburrido, pero yo lo llamo coherencia. Vengo a hablarles solo con la verdad. Ustedes saben que no soy un gran orador y algunos hasta dicen que ni siquiera soy carismático. Pero yo vengo a hablarles al hueso, de frente y con la experiencia y la seguridad de alguien que conoce el Estado hace 30 años y que sabe que las soluciones mágicas no existen”, señaló Larreta en el segundo día del foro Llao Llao.

“Si hablamos con seriedad, todos sabemos que la inflación no se resuelve con un eslogan, ni la economía se estabiliza con una sola medida. A los problemas complejos, los atacamos solo con soluciones complejas”, manifestó Larreta.

¿Qué dijo Larreta sobre los dichos de Bullrich?

“Los que quieran instalar que yo quiero un cambio a medias, les están mintiendo en la cara. Yo soy el primero en decirlo: el cambio tiene que ser profundo. Pero hay formas para hacerlo. Si lo queremos imponer a las trompadas, a los gritos, con agresiones, las chances de lograrlo son cero", estableció Larreta en alusión a los dichos de Patricia Bullrich.

"No sólo porque ya lo probamos y no funcionó, sino también porque este País es republicano y las reformas tienen que pasar por el Congreso. Para eso se necesitan acuerdos. Este camino, el del acuerdo, va a ser más difícil, pero yo sé que tenemos chances. Esa es mi manera de trabajar y a lo largo de los años lo comprobé, concluyó.”