Lagunas imperdibles para pescar cerca de Buenos Aires: destinos ideales para disfrutar el pique en 2025

Si sos amante de la pesca y buscás una escapada a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia ofrece una gran variedad de lagunas con excelente pique, servicios y paisajes únicos. Desde el pejerrey hasta la tararira, hay opciones para todos los gustos. A continuación, te mostramos las lagunas imperdibles para pescar en 2025 cerca de Buenos Aires.

Laguna de Lobos

Ubicada a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la Laguna de Lobos es una de las más populares por su fácil acceso y su abundancia de especies. Allí podés pescar pejerreyes, tarariras, carpas y bagres. Tiene una superficie de más de 800 hectáreas y cuenta con servicios turísticos, muelles y alquiler de botes. Es ideal tanto para pesca de costa como embarcada.

Acceso: Ruta 205.

Ruta 205. Mejor época: otoño e invierno, cuando el pejerrey está más activo.

otoño e invierno, cuando el pejerrey está más activo. Consejo: usá mojarra viva o filet de dientudo como carnada.

Laguna de Gómez (Junín)

Ubicada a 260 kilómetros de la capital, la Laguna de Gómez es otro clásico entre los pescadores bonaerenses. Forma parte del Parque Natural Laguna de Gómez y ofrece amplios servicios: zonas de camping, bajadas de lanchas, alquiler de botes y alojamientos cercanos. El pejerrey es la especie estrella, aunque también se encuentran tarariras y carpas.

Acceso: Ruta Nacional 7.

Ruta Nacional 7. Modalidad: pesca de costa o embarcada.

pesca de costa o embarcada. Dato útil: en días ventosos, el pique mejora en los sectores más profundos.

Laguna Hinojo Grande (Trenque Lauquen)

Considerada una de las mejores lagunas del oeste bonaerense, Hinojo Grande es sinónimo de pejerreyes de gran porte. Con una superficie de más de 9.000 hectáreas, este espejo de agua combina excelente pesca, tranquilidad y naturaleza. Hay alquiler de embarcaciones, guías locales y hospedajes rurales cercanos.

Acceso: desde la ciudad de Trenque Lauquen, por Ruta 5.

desde la ciudad de Trenque Lauquen, por Ruta 5. Especie destacada: pejerrey de entre 30 y 45 cm.

pejerrey de entre 30 y 45 cm. Consejo: preferí jornadas nubladas o con brisa leve para lograr mejor pique.

Laguna Salada Grande (General Madariaga)

Con unos 300 kilómetros de distancia desde Buenos Aires, la Laguna Salada Grande es ideal para quienes buscan variedad y tamaño. Es famosa por sus pejerreyes “lomo negro” y por el entorno natural que la rodea. Su agua ligeramente salobre la hace distinta a las demás lagunas del corredor atlántico bonaerense.

Modalidad: pesca embarcada para acceder a los mejores sectores.

pesca embarcada para acceder a los mejores sectores. Servicios: alquiler de botes, guías y zonas de acampe.

alquiler de botes, guías y zonas de acampe. Tip: usá líneas de flote con boyas pequeñas y mojarra viva.

Laguna Chasicó (Villarino)

Ubicada en el sur bonaerense, la Laguna Chasicó es uno de los destinos más buscados por pescadores experimentados. Tiene alrededor de 12.000 hectáreas y una profundidad media de 10 metros, lo que la convierte en un lugar ideal para encontrar pejerreyes de gran tamaño. Además, es uno de los pocos espejos de agua bajo el nivel del mar.

Acceso: por Ruta 3, pasando Médanos.

por Ruta 3, pasando Médanos. Servicios: camping gratuito, bajada de lanchas y proveedurías.

camping gratuito, bajada de lanchas y proveedurías. Recomendación: verificá el estado del nivel del agua antes de viajar.

Consejos antes de salir a pescar

Verificá que tu licencia de pesca esté al día.

Consultá las vedas vigentes para cada zona y especie.

Llevá equipo adecuado: cañas medianas, líneas de flote o paternoster, anzuelos N° 2 o 3 y carnadas frescas.

Respetá los cupos de extracción y cuidá el entorno natural.

Resumen de las mejores lagunas

Laguna Ubicación Especie principal Distancia desde CABA Modalidad ideal Laguna de Lobos Lobos Pejerrey, tararira 100 km Costa y embarcada Laguna de Gómez Junín Pejerrey 260 km Costa o embarcada Hinojo Grande Trenque Lauquen Pejerrey grande 420 km Embarcada Salada Grande General Madariaga Pejerrey lomo negro 300 km Embarcada Chasicó Villarino Pejerrey 700 km Embarcada

Estas lagunas ofrecen todo lo necesario para disfrutar de una jornada inolvidable de pesca, con buenos accesos, servicios turísticos y paisajes que invitan a relajarse. Ya sea para un fin de semana o una escapada corta, cada una tiene su encanto y su propio desafío para los amantes del pique.