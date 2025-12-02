La vicegobernadora Magario juró como diputada, pero se toma licencia

LA PLATA. – La vicegobernadora Verónica Magario, presidenta de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, jurará hoy como diputada electa y solicitará de inmediato una licencia.

Magario asumirá como diputada pero se tomará licencia

“La idea es que jure y se tome licencia. Por si necesitamos el voto en algún momento”, afirmó una fuente del Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación que respalda al gobernador Axel Kicillof en el mapa peronista de la provincia.

Si Magario no renuncia a la banca obtenida como primera candidata en la tercera sección electoral, podría asumir en la Cámara baja dentro de dos años, al finalizar su mandato como vicegobernadora, o antes si Kicillof requiriese apoyo para alguna ley en Diputados.

Las ambiciones políticas de Magario no se limitan a la Cámara baja; también busca volver a ser intendente de La Matanza en 2027.

En el corto plazo, Magario continuará como vicegobernadora, presidente de la Cámara de Senadores y diputada en uso de licencia.

Hoy, junto a otros 46 diputados electos por la provincia de Buenos Aires, jurarán en una ceremonia que anticipa la asunción del nuevo mandato, programada para el 10 de diciembre.

Otros intendentes también asumirán como diputados

El caso de Magario es el más destacado, pero otros intendentes, como Mariano Cascallares de Almirante Brown y Mayra Mendoza de Quilmes, también pedirán licencia para asumir como legisladores.

Ambos líderes locales dejarán sus cargos en los respectivos municipios para jurar hoy como diputados. La ceremonia de la Cámara Baja está prevista para las 15:00, donde se espera la movilización de militantes peronistas.

Cascallares llegó a ser candidato para presidir la Cámara de Diputados, pero su postulación no fue respaldada por figuras clave como Sergio Massa y Máximo Kirchner.

En Almirante Brown, el reemplazo de Cascallares será Juan Fabiani, primer concejal y actual secretario de Gobierno. Eva Mieri asumirá en Quilmes tras el alejamiento de Mendoza.

En otras localidades, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, jurará hoy como diputado provincial. Luis Mariano Martín lo reemplazará en la municipalidad, continuando su labor como intendente interino.

También está pautado que el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, y el de José C. Paz, Mario Ishii, se tomen licencia para asumir en sus nuevas funciones en la Cámara de Diputados.

Otras localidades experimentarán cambios similares, como en Junín, donde Pablo Petrecca asumirá como senador, y Guillermo Montenegro en General Pueyrredón. En total, múltiples intendentes renovarán sus roles legislativos a partir de esta ceremonia de juramento.