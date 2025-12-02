La vicegobernadora Magario juró como diputada, pero se toma licencia

Andrea Fernández
La vicegobernadora Magario jura como diputada, pero se toma licencia en la Provincia de Buenos Aires

LA PLATA. – La vicegobernadora Verónica Magario, presidenta de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, jurará hoy como diputada electa y solicitará de inmediato una licencia.

Magario asumirá como diputada pero se tomará licencia

“La idea es que jure y se tome licencia. Por si necesitamos el voto en algún momento”, afirmó una fuente del Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación que respalda al gobernador Axel Kicillof en el mapa peronista de la provincia.

Estatales Bonaerenses: Cronograma, Aguinaldo y Aumentos confirmados para Diciembre 2025
Mirá también:

Estatales Bonaerenses: Cronograma, Aguinaldo y Aumentos confirmados para Diciembre 2025

Si Magario no renuncia a la banca obtenida como primera candidata en la tercera sección electoral, podría asumir en la Cámara baja dentro de dos años, al finalizar su mandato como vicegobernadora, o antes si Kicillof requiriese apoyo para alguna ley en Diputados.

Las ambiciones políticas de Magario no se limitan a la Cámara baja; también busca volver a ser intendente de La Matanza en 2027.

En el corto plazo, Magario continuará como vicegobernadora, presidente de la Cámara de Senadores y diputada en uso de licencia.

Hoy, junto a otros 46 diputados electos por la provincia de Buenos Aires, jurarán en una ceremonia que anticipa la asunción del nuevo mandato, programada para el 10 de diciembre.

Otros intendentes también asumirán como diputados

El caso de Magario es el más destacado, pero otros intendentes, como Mariano Cascallares de Almirante Brown y Mayra Mendoza de Quilmes, también pedirán licencia para asumir como legisladores.

Ambos líderes locales dejarán sus cargos en los respectivos municipios para jurar hoy como diputados. La ceremonia de la Cámara Baja está prevista para las 15:00, donde se espera la movilización de militantes peronistas.

Cascallares llegó a ser candidato para presidir la Cámara de Diputados, pero su postulación no fue respaldada por figuras clave como Sergio Massa y Máximo Kirchner.

En Almirante Brown, el reemplazo de Cascallares será Juan Fabiani, primer concejal y actual secretario de Gobierno. Eva Mieri asumirá en Quilmes tras el alejamiento de Mendoza.

En otras localidades, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, jurará hoy como diputado provincial. Luis Mariano Martín lo reemplazará en la municipalidad, continuando su labor como intendente interino.

También está pautado que el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, y el de José C. Paz, Mario Ishii, se tomen licencia para asumir en sus nuevas funciones en la Cámara de Diputados.

Otras localidades experimentarán cambios similares, como en Junín, donde Pablo Petrecca asumirá como senador, y Guillermo Montenegro en General Pueyrredón. En total, múltiples intendentes renovarán sus roles legislativos a partir de esta ceremonia de juramento.

Fuerte choque entre un micro y una combi cerca de Rauch: Hay heridos
Mirá también:

Fuerte choque entre un micro y una combi cerca de Rauch: Hay heridos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento asignaciones AUH SUAF bono anses
ANSES Aumento de Asignaciones en Diciembre 2025: Lo que necesitás saber
Anses
empleada domestica escala salarial 2025
Aumento Empleadas Domésticas en Diciembre 2025: Cuánto se cobra por hora y por mes
Sociedad
Jubilacion pension AUH ANSES fechas cobro 2025
ANSES Calendario de pago de Diciembre 2025: Cuándo y cuánto se cobra
Anses
Aumento empleados de comercio escala salarial 2025
Nuevo Aumento para Empleados de Comercio: ¿Cuánto se cobra en Diciembre 2025?
Sociedad
vacas
Polémica: Proponen crear una tasa a los eructos y flatulencias del ganado
Provincia
cuenta dni banco provincia descuentos navidad 2025
Cuenta DNI en diciembre 2025: Cronograma de descuentos en carnicerías, supermercados y el “Especial Fiestas”
Provincia
Banco Provincia
Desde hoy cambia el horario de atención bancaria en la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas