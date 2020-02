Debido a las condiciones climáticas que rigen en la zona, a partir de hoy y hasta el día lunes 20 de corriente, se prevén condiciones de "Peligro de Incendios". 🚒

En este sentido, nuestra región está bajo alerta ya que los indicadores de peligro se mantienen elevados. 📈





La regla 30-30-30 se trata de una fórmula infalible, un cóctel perfecto para los incendios forestales:

Más de 30 grados de temperatura

Menos del 30% de humedad

Más de 30 kilómetros por hora la velocidad del viento💨

Ante esto se solicita:

No hacer fogatas ni quemas controladas.

Mantener los alrededores de la vivienda libre de vegetación.

No arrojar colillas al suelo.

No dejar brasas prendidas en la parrilla.