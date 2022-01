La reacción de Marley cuando su hijo Mirko le contó que hablaba con su abuelo muerto

Este jueves se estrenó “Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo” en América Latina a través de la plataforma de Paramount+. Se trata de un reality que muestra el día a día de Mirko y expone la forma en la que vive una familia monoparental.

En el ciclo “Flor de equipo” Marley puso en diálogo con Flor Peña la reacción que tuvo cuando su hijo le contó que veía a su abuelo.

En diálogo con Florencia Peña, Marley contó que su hijo suele ver y hablar con su abuelo muerto.

“El otro día vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años. Me preguntó y le dije quién era. Más tarde, cuando lo acosté para dormir, cerró los ojos y me dijo: ‘Papá, cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá’. Yo me quedé flasheado”, confesó Marley.

Luego volvió a expresar su sorpresa cuando, unos días después: “Estábamos en la casa de mi vieja y se puso como a hablar por teléfono. Dijo: ‘Hola, abuelo’. Le pregunté dónde estaba y me dijo ‘ahí’ y señaló el sillón donde siempre se sentaba en la casa de mi vieja, como que estaba ahí en ese momento”.

Marley confesó que los temas paranormales llaman su atención.

“Mirko es muy parecido a mi papá, capaz que hay una conexión ahí” dijo el conductor e hizo referencia a su interés en temas paranormales.

¿De qué trata “Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo”?

Se estrenó el pasado jueves 20 de enero, el rodaje comenzó a hacerse a mediados de 2021 cuando Marley era conductor de La Voz Argentina, con lo cual aparecen artistas como Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti.

También aparecerán famosos como Susana Giménez, Florencia Peña, Verónica Lozano, Elizabeth La Negra Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Belén Francese y Lizy Tagliani.

Paramount+ es la plataforma a través de la que emite a toda Latinoamérica. Marley reveló que se enseñará el “día a día de cómo es la vida de Mirko, cuando va a la escuela, todo tipo de experiencias que hemos vivido y cómo vive una familia monoparental, que desde afuera tal vez se ve distinta pero que, al fin y al cabo, es igual a cualquier familia convencional”.