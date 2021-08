La provincia de Buenos Aires lleva 12 semanas con baja de casos

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, habló sobre cómo mejoraron los parámetros en toda la provincia de Buenos Aires gracias al plan estratégico de inoculación y la gran aceptación que hubo por parte de los ciudadanos ante la propuesta de combinar vacunas.

Luego de que se conociese que el 98% de los bonaerenses aceptaron combinar sus vacunas, Nicolás Kreplak dijo que: “Fue una muy buena experiencia, ya que en cada posta en que se aplicó no hubo problemas”.

” Hoy vamos a presentar junto a la Ministra de Salud de la Nación (Carla Vizzotti) los resultados de la investigación que venimos haciendo y los resultados son cada vez más alentadores. Demuestran que es una estrategia convincente”, sostuvo el funcionario.

En este sentido, el ministro contó que se están completando los esquemas rápidamente y que otra gran cantidad a adolescentes con comorbilidades y señaló que este miércoles, jueves y viernes serán los días en los que más dosis se apliquen, con un promedio de 200 mil por día. “Llevamos 12 semanas de descensos de casos y 9 semanas de descensos de fallecidos”, añadió.

“Hoy lo que vemos en los hospitales de la Provincia es que la mayor parte de los que se enferman y fallecen son personas que no están vacunados, por eso hay que llegar a todos. No hay que pensar que si no lo hizo es una antivacunas sino que no logró hacerlo y hay que ayudarlo”, remarcó el responsable de la cartera de salud.