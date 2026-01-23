La Provincia de Buenos Aires lanzó moratoria impositiva para deudores tributarios

Sofía Martínez
La Provincia de Buenos Aires lanzó moratoria impositiva para deudores tributarios

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció hoy una nueva moratoria impositiva destinada a los contribuyentes que tengan deudas fiscales. Esta medida busca facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y aliviar la carga económica de los ciudadanos.

Detalles de la moratoria impositiva

Según el comunicado oficial, la moratoria permitirá a los contribuyentes saldar sus deudas con importantes beneficios. Aquellos que se adhieran podrán acceder a reducciones en intereses y multas, así como a planes de pago accesibles que se ajustan a diferentes realidades económicas.

La iniciativa es parte de un conjunto de políticas que el gobierno provincial implementa para fomentar la regularización de deudas y mejorar la recaudación, en un contexto económico desafiante para muchas familias y pequeños comerciantes. Se estima que miles de contribuyentes se verán beneficiados por este programa.

Plazos y requisitos para acceder a la moratoria

Los interesados en acogerse a la moratoria deberán presentar su solicitud antes del 30 de noviembre de 2026. Los requisitos incluyen la presentación de la documentación que acredite la deuda y, en algunos casos, justificar la situación económica actual.

El gobierno provincial espera que esta moratoria no solo contribuya a la regularización de deudas, sino que también estimule la actividad económica, permitiendo a los contribuyentes liberar recursos que podrán ser invertidos en sus negocios o familias.

