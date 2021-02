La provincia de Buenos Aires eliminará las restricciones nocturnas a partir de este sábado

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció esta tarde que a partir del próximo sábado se eliminará la restricción nocturna que rige en el territorio bonaerense

Señaló que tras un análisis “con los 135 municipios” se determinó “eliminar las restricciones horarias”, que actualmente estaba establecida entre las 2:00 y las 6:00.

El gobernador, Axel Kicillof, además reiteró esta tarde sus críticas a los opositores que rechazaron la vacuna y expresó que cuando se dio la primera dosis “era un loco suicida y ahora es VIP”.

“Cuando yo me vacuné era un loco suicida y ahora soy VIP”, resaltó el mandatario provincial en conferencia de prensa.

El Gobernador anunció la extensión de la temporada a lo largo del mes de marzo y resaltó que hubo más de 5 millones de turistas en la provincia, según los datos de la aplicación Cuidar Verano.

“A partir de este fin de semana no hay limitaciones para los rubros que trabajan de noche. Los datos son muy buenos epidemiológicamente y nos permiten avanzar en esta decisión”, afirmó.

También hizo mención a la vacunación de funcionarios y dijo que “es importante recordar que cuando comenzó esta pandemia había muy pocos que no pensaran que iba a explotar el sistema de salud de la Provincia por temas estructurales y porque veníamos de 4 años de abandono deliberado”.

Así, enumeró a varios dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, Mario Negri, Alfredo Cornejo y Fernando Iglesias e hizo un repaso por lo que los medios de comunicación dijeron sobre la campaña de vacunación.

“Trabajamos con los 135 intendentes y la Nación, no desbordó el sistema de salud. Es un antecedente, porque cuando se conoció que había vacunas decían que no las íbamos a conseguir, pero hablamos con muchísimos proveedores para traerlas y ahí decían que era mala y no servía. Pido que hagamos memoria, algunos deberían pedir perdón”, fustigó Kicillof.

Luego dijo que su propia vacunación con la Spuntik V como la de los intendentes “tuvo un efecto, y fue que le ganamos a la campaña anti vacuna, hoy es un bien escaso y preciado, todos los trabajadores de la salud se están inscribiendo”.

Además, se refirió a la vacunación VIP y destacó la decisión de Alberto Fernández de desplazar de su cargo a Ginés González García y aseguró que en la Provincia no hay “vacunatorios privados”.

En tanto, Carlos Bianco actualizó el sistema de fases y marcó que solo las fases 4 y 5 están activas, con 120 en la primera y 15 municipios en la segunda, mientras que los movimientos son relativamente estables.

“La caída de casos nos permite habilitar algunas actividades como las bibliotecas, con estricto protocolo, y a partir del sábado se eliminan las restricciones horarias nocturnas”, confirmó.