La primavera se hace rogar: Así estará el tiempo en la provincia de Buenos Aires

La primavera continúa en la provincia de Buenos Aires con condiciones de buen clima, caracterizada por mañanas frescas y tardes agradables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No se registran lluvias en los primeros días de la semana y se espera que esta tendencia se mantenga.

Pronóstico detallado por días:

Día Condición del cielo Temperatura mínima Temperatura máxima Precipitaciones Jueves 25 Algo nublado durante el día, despejado noche 7°C 18°C No Viernes 26 Parcialmente nublado en la mañana, mayormente nublado tarde/noche 10°C 23°C No Sábado 27 Tormentas aisladas en la madrugada y mañana, chaparrones tarde/noche 11°C 18°C Sí Domingo 28 Algo nublado en la madrugada y mañana, despejado tarde/noche 9°C 22°C No

Resumen semanal:

La primavera se mantiene estable con mañanas frescas y tardes agradables.

Los primeros días de la semana no registran lluvias, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre.

Se anticipa un leve ascenso de temperatura para el viernes, con máximas cercanas a los 23°C.

El sábado se prevén lluvias y chaparrones, aunque las temperaturas se mantendrán templadas.

Para el domingo, el clima se recupera con cielos despejados por la tarde y temperaturas agradables, ideales para paseos al aire libre.

Precipitaciones y probabilidad:

Jueves 25: 0% (sin lluvias)

Viernes 26: 0% (sin lluvias)

Sábado 27: 80% (tormentas y chaparrones)

Domingo 28: 0% (sin lluvias)

En conclusión, la primera semana de la primavera en la provincia de Buenos Aires se presenta con clima agradable, ideal para actividades al aire libre, con un pequeño cambio climático previsto para el sábado, y luego la recuperación para disfrutar el domingo.