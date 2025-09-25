La primavera se hace rogar: Así estará el tiempo en la provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
Dia agradable soleado primavera clima

La primavera continúa en la provincia de Buenos Aires con condiciones de buen clima, caracterizada por mañanas frescas y tardes agradables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No se registran lluvias en los primeros días de la semana y se espera que esta tendencia se mantenga.

Pronóstico detallado por días:

A partir de noviembre, la Provincia habilita un plan de pagos para saldar multas
Mirá también:

A partir de noviembre, la Provincia habilita un plan de pagos para saldar multas
DíaCondición del cieloTemperatura mínimaTemperatura máximaPrecipitaciones
Jueves 25Algo nublado durante el día, despejado noche7°C18°CNo
Viernes 26Parcialmente nublado en la mañana, mayormente nublado tarde/noche10°C23°CNo
Sábado 27Tormentas aisladas en la madrugada y mañana, chaparrones tarde/noche11°C18°C
Domingo 28Algo nublado en la madrugada y mañana, despejado tarde/noche9°C22°CNo

Resumen semanal:

  • La primavera se mantiene estable con mañanas frescas y tardes agradables.
  • Los primeros días de la semana no registran lluvias, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre.
  • Se anticipa un leve ascenso de temperatura para el viernes, con máximas cercanas a los 23°C.
  • El sábado se prevén lluvias y chaparrones, aunque las temperaturas se mantendrán templadas.
  • Para el domingo, el clima se recupera con cielos despejados por la tarde y temperaturas agradables, ideales para paseos al aire libre.

Precipitaciones y probabilidad:

    • Jueves 25: 0% (sin lluvias)
    • Viernes 26: 0% (sin lluvias)
    • Sábado 27: 80% (tormentas y chaparrones)
    • Domingo 28: 0% (sin lluvias)

    En conclusión, la primera semana de la primavera en la provincia de Buenos Aires se presenta con clima agradable, ideal para actividades al aire libre, con un pequeño cambio climático previsto para el sábado, y luego la recuperación para disfrutar el domingo.

    Cuenta DNI revoluciona el ahorro en la Provincia: 100 mil usuarios ya hicieron plazos fijos
    Mirá también:

    Cuenta DNI revoluciona el ahorro en la Provincia: 100 mil usuarios ya hicieron plazos fijos
    ETIQUETAS
    Compartir este artículo
    bolido luz noche
    VIDEO: Misterio por extrañas luces que iluminaron el cielo en varias provincias argentinas
    Sociedad
    1758734291413
    Trágico accidente en ruta 51: Una madre y su hijo murieron calcinados
    Provincia
    cuanto sale escriturar casa o terreno argentina
    El mercado inmobiliario da señales de enfriamiento tras meses de crecimiento constante
    Provincia
    Noticia 2025 20250924 202017 0000
    Kicillof rompe el silencio sobre el triple crimen: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha contra el narcotráfico”
    Provincia Sociedad
    hallaron dos cadaveres
    Caso de las tres jóvenes desaparecidas: Hallan dos cadáveres en Florencio Varela
    Provincia
    intendente villegas
    Del triunfo con JxC a su pase a Fuerza Patria: el zigzag político de un intendente bonaerense
    Provincia
    image 1945
    Caso de las chicas desaparecidas: Hallan un tercer cadáver en Florencio Varela
    Provincia

    Más leídas