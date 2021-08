La policía de Formosa detuvo a un abogado que denunció violaciones a los Derechos Humanos en los centros de aislamiento

Cuatro policías de Formosa detuvieron al abogado que denunció violaciones a los Derechos Humanos en los centros de aislamiento, Daniel Suizer, frente a la casa del gobernador Gildo Insfrán.

“Vengo pedir respuestas al señor gobernador porque ha habido un allanamiento en la casa de una mujer a quien golpearon, el juez no atiende el teléfono y tampoco en la Comisaría Cuarta dan respuesta”, se puede ver en un video exclamar al abogado, quien había logrado el año pasado la inconstitucionalidad del sistema de ingreso a la provincia de Formosa en la Justicia Federal. Además, se proclamó a favor de los varados y las personas retenidas en los centros de aislamiento ante-Covid.

“Usted no puede estar acá, es por una cuestión de seguridad que nosotros estamos acá, porque esta es la casa del señor gobernador de la provincia, electo democráticamente por la gran mayoría”, indicó uno de los uniformados. A lo que Suizer contestó: “¿Y se no me quiero ir, qué van hacer?”. El oficial le respondió: “Si usted no se va, yo lo voy a correr”, y se abalanzó sobre el abogado.

Suizer está detenido en una comisaría acusado de “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”. Según su abogada, la concejal Gabriela Neme, fue golpeado y perdió el conocimiento en la detención.