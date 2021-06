La Plata: habló la madre del delincuente de 15 años baleado “me lo mataron como a un perrito”

Un joven de 15 años entró a robar en una casa del bario La Loma en La Plata y tras golpear a un nene de siete años recibió un tiro por parte de un hombre intentando defenderse. La madre de “Torrejita” como le decían al delincuente dijo: “Me lo mataron, me lo dejaron tirado como a un perrito”, y además denunció que un adulto mandaba a su hijo a “hacer el trabajo sucio”.

“Lo que estoy sufriendo no se lo deseo ni a la persona más basura que puede haber”, señaló Natalia, madre de Ezequiel en una entrevista. A su vez, contó que a su hijo “le apareció hace 2 años la mala compañía, la mala junta y que en ese momento él abandonó la escuela”. Sobre el hombre que menciona Natalia dice que “era una basura, un reclutador de menores, y los mandaba a hacer el trabajo sucio”.

“Yo no quería que se junte con nadie. Las cosas que no van, no van. Él tenía que terminar el estudio para poder tener un buen trabajo”, indicó la mujer.

Con respecto a la muerte de su hijo, la mujer conto que no pudo terminar de ver el registro que dejaron las cámaras de seguridad de la vivienda porque “como madre, hay cosas que no se pueden ver”.

¿Cómo fue el hecho?

“Torrejita” murió tras ser baleado por un vecino del barrio La Loma, a cuyos hijos de 7 y 9 años los había amenazado con un arma y a uno de ellos intentó utilizar como escudo para entrar a las patadas a robar a la casa de un amigo del nene.

Según las imágenes registradas por las cámaras, el asaltante se acercó al auto donde se encontraban los niños y atrapó al niño arrastrándolo hasta la puerta de la casa. Sin embargo, el pequeño logró zafarse y correr hasta una de las esquinas con su hermana.

En ese momento, el ladrón rompió una puerta a patadas e ingresó a la casa. El propietario de la vivienda, Germán, de 42 años pulsó la alarma vecinal tras ver lo que sucedía en la calle.

El padre de los nenes y amigo de Germán, frenó el ataque del delincuente con una pistola calibre 635 que llevaba con él. Si bien el ladrón logró salir de la vivienda junto con su cómplice en una moto, en unas cuadras cayó sobre el asfalto muerto por el impacto.

El segundo de los asaltantes siguió su camino, pero se comunicó con los familiares del chico fallecido, que pronto llegaron al lugar.

Tras el hecho, se presentó personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) al lugar y constató el fallecimiento del joven, mientras que la Policía Científica comenzó con las pericias correspondientes en la vivienda.

El hombre que le disparó al ladrón fue citado a declarar por la fiscal Virginia Bravo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de La Plata y de la causa, caratulada como “homicidio y tentativa de robo”.