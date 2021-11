La pelea menos pensada: El policía venció por knockout al preso

En una pelea inédita para el boxeo argentino, el efectivo de la Policía Bonaerense Julián “El Diamante” Gómez derrotó por nocaut en el primer round a Martín “El Renacido” Jara, un recluso que cumple una condena de 14 años por robo, en el combate de peso mediano llevado a cabo en el Club Morón de la localidad bonaerense de Castelar

Gómez, a quien se lo vio mejor preparado físicamente, buscó el triunfo desde el inicio y enseguida derribó a su rival, que logró levantarse, pero no evitar una serie de golpes certeros.

Dos de esas trompadas fueron al rostro cuando faltaba menos de un minuto para el cierre del primero de los cuatro asaltos estipulados y resultaron decisivas para decretar el knockout y el triunfo del “Diamante”.

Ya con la victoria consumada, Gómez se acercó y pareció provocar a un Jara que no pudo responder, ya que estaba afectado por los golpes recibidos.

“¡Viva la fuerza, viva la Policía, viva la gente de bien!”, gritó el oficial mirando a cámara mientras a su rival debían atenderlo y la preocupación reinaba el estadio.

Minutos después, Gómez se acercó a Jara y lo levantó en andas para calmar los ánimos y todo se calmó en el ambiente. “Fue el momento de calentura que me había hecho un gesto que no me gustó. Soy un caballero y pido disculpas, él también me pidió disculpas por el gesto. Había tenido un gesto que no me gustó. Yo vengo de un problemita”, explicó el efectivo de la Bonaerense.

Asimismo, el uniformado agregó: “Esto se basa en el trabajo que uno metió en el gimnasio. Gracias a mi entrenador, al ministro de Seguridad (Sergio Berni) y al jefe de Policía (Daniel García). No voy a desaprovechar la oportunidad”.

“Volvió Julián ´el Diamante´ Gómez. Estamos para grandes cosas. Vengo de bajar 20 kilos, hicimos un plan de entrenamiento para bajar de peso y otra preparación para pelear“, precisó el ganador.