Elecciones: La Oposición le pidió a Kicillof que confirme la fecha de las Generales

Los Legisladores de la Oposición realizaron una conferencia de prensa ayer para exigirle al Gobernador Bonaerense Axel Kicillof que determine cuando serán las Elecciones Generales.

La petición la elevaron los presidentes de los bloques de la coalición opositora, el senador Alejandro Rabinovich, el diputado Maximiliano Abad y otros Legisladores de Juntos.





¿Qué dijeron Rabinovich y Abad?

“La provincia de Buenos Aires es el único distrito de la República Argentina que aún no tiene fijada la fecha de elecciones, con la incertidumbre que esto genera tanto a nivel político como democrático”, sostuvo Rabinovich.

“No podemos permitir que detrás de un comicio electoral, donde se van a elegir a los 135 intendentes, además, del próximo gobernador, nos tenga a merced de una especulación política de su alianza electoral”, añadió.

“El Gobernador Kicillof convocó a las PASO pero no a la elección general. No hay certidumbre, no hay seguridad jurídica sobre el proceso, ni certezas para los bonaerenses. Hoy sólo hay manipulación del proceso electoral”, señaló Abad.