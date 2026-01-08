La novia de Iñaki Gutiérrez manejaba borracha y chocó en Mar de Ajó

Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez —influencer y colaborador del aparato comunicacional del Gobierno nacional—, protagonizó este jueves por la mañana un siniestro vial en la localidad bonaerense de Mar de Ajó. El hecho ocurrió minutos antes de las 10, cuando el vehículo que conducía impactó contra un poste del alumbrado público.

El choque se produjo sobre la calle Rivadavia al 400, a cuatro cuadras de la costa, entre Bartolomé Mitre y Catamarca. De acuerdo a fuentes policiales, la joven, de 23 años, fue observada previamente realizando maniobras imprudentes, lo que derivó en la colisión.

Tras el siniestro, personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires intervino en el lugar y le realizó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Como consecuencia, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo, mientras que su pareja, Iñaki Gutiérrez, debió acercarse al lugar para asistirla. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona.

El caso quedó a disposición de las autoridades competentes y se labraron las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente en materia de seguridad vial.