A más de dos meses del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell el 18 de enero pasado, su novia Julieta Rossi utilizó las redes sociales para hacer un fuerte descargo contra los acusados e imploró que el caso no sea olvidado durante la pandemia de coronavirus. “Tengo miedo de que queden libres”, apuntó.

En una carta abierta que publicó en su cuenta de Twitter, Rossi volvió a utilizar las redes sociales luego de ser criticada por publicar las fotos de los diez imputados por el crimen de su novio el último martes. "Yo nunca jamás pedí que los maten, los maltraten o les hagan cosas horribles en la cárcel, porque me parece inhumano e impensado que alguien les pueda hacer lo mismo que ellos hicieron", aseguró la joven en su descargo.

En esa línea, Rossi explicó que subir las postales "de sus caras y sus nombres no es ningún crimen ni arenga a la violencia" y se preguntó si las personas "actuarían muy diferente" a ella si estuvieran en su lugar: "Sé que es angustiante para la familia y amigos todo lo que está pasando, pero lo que la gente dice, o el odio que dicen que tenemos, no es porque yo suba fotos, es porque mataron a golpes y a patadas a una persona y parece que no entienden la gravedad del asunto".

Además, señaló que quienes la cuestionaron "viven pidiendo segundas oportunidades" para los rugbiers, mientras ella y los padres de Fernando no la tienen con él: "Lo lamento por los padres, familia, amigos y novias de estos chicos, pero ellos están donde están por algo, y por lo menos tienen la oportunidad o el beneficio, si lo quieren decir así, de saber que ellos sí están con vida".

Por otra parte, la joven dijo que tiene "miedo de saber que las personas que de alguna manera u otra terminaron con la vida de Fernando o ayudaron a que esto pasara, queden libres". "Suficiente con todo lo que estamos pasando como para que encima salgan a defenderlos con excusas dolorosas (como si lo que hicieron tuviese una excusa válida)”, escribió.

Y cerró: “Si van a hablar por estos chicos, lo mínimo que pueden hacer es pedir perdón y dejar de lastimar a la gente que está sufriendo una pérdida a costa de ellos". El crimen de Fernando se produjo cerca de las 4.40 del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando el joven fue atacado a patadas y trompadas por un varias personas.

El ataque quedó filmado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, por lo que horas después fueron detenidos como autores del crimen diez rugbiers que se hallaban de vacaciones y se alojaban en una casa cercana al boliche. Ocho de ellos se encuentran con prisión preventiva por homicidio agravado en el penal de Dolores y los dos restantes están acusados del mismo delito, pero en libertad.