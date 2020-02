A casi un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, Julieta Rossi, quien era la novia del joven asesinado en Villa Gesell, habló desde el cementerio de la Chacarita. "Me gustaría preguntarles por qué lo hicieron", afirmó en la entrevista.

"Él era el amor de mi vida, mi mejor amigo, mi compañero y no está más, me lo mataron. El dolor que siento es muy grande. Necesitamos que pare la violencia, no podemos seguir así. Fer no se merecía esto, nadie se merece esto, nosotros como sociedad tenemos que hacer algo para que esto cambie", dijo Julieta, entre lágrimas.

"ACÁ (EN EL CEMENTERIO) SIENTO QUE ESTOY SOLA CON ÉL, QUE LO ACOMPAÑO, AUNQUE SEA UN RATO"

Contó que visita frecuentemente a Graciela y Silvina: "Voy a la casa de Fernando, pero es difícil todo ahí. Que él no esté. Es difícil pensarlo, a veces no te das cuenta que no está, hasta que te das cuenta y es horrible".

El 18 de febrero, día en el que se cumple un mes del brutal crimen de Fernando Báez Sosa, a manos de un grupo de rubgiers que le dieron una golpiza mortal, sus padres, Graciela Sosa y Silvino Báez, convocaron a la sociedad a una marcha en el Congreso de la Nación.

Actualmente, ocho de los diez rugbiers que fueron imputados por el crimen se encuentran en la cárcel de Dolores, con prisión preventiva, afrontando el proceso judicial. Mientras que dos fueron liberados y se encuentran en su hogar, esperando la decisión de la Justicia.