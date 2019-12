Mara Ruiz Malec, Ministra de Trabajo, en conferencia de prensa, adelantó que los contratos de trabajo en la administración pública provincial, no tendrán continuidad "si no responden a los criterios básicos de hacer una tarea".

Añadió que en general serán renovados los contratos que vencen el 31 de diciembre, sin embargo advirtió que no se restablecerán aquellos que "no responden al criterio básico de ejecución de una tarea". El enfoque y pretensiones de la nueva gestión es sacarle el mayor provecho a las entidades y a todos los recursos para generar el mayor beneficio posible.

Ruiz Malec, explicó que existen contratos que aumentaron su participación en la antigua gestión y que llevó a un caos administrativo. Sus declaraciones fueron hechas al salir de una reunión con el gobernador, Axel Kicillof, y los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Recalcó la ministra, que todos aquellos que cumplen sus funciones y que trabajan generando aportes para el Estado, tienen asegurado su continuidad laboral, pero aquellos que no se ajusten y no respondan a la tarea básico del puesto, no podrán obtener la renovación para seguir trabajando.