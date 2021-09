La metáfora homofóbica con la que Dady Brieva explicó los resultados de las PASO 2021

El humorista Dady Brieva utilizó una metáfora homofóbica para explicar la derrota del Frente de Todos en las PASO 2021 y pidió cambios en el Gabinete.

“Que la conclusión sea me hago puto porque me llevo mal con mi mujer, no lo entiendo. Digo, cambio de opción sexual”, indicó en su programa radial. Una colega suya, que participaba del pase entre un programa y otro, explicó que “entendió a dónde apuntaba” y él respondió: “Siempre se entiende porque soy claro. Soy incorrecto pero soy claro”.

Asimismo, se preguntó “¿Por qué el macrismo de nuevo? Cuando lo vi sentado de nuevo (haciendo referencia a Mauricio Macri) con Lanata dije ‘guau’. Esas cosas no las puedo digerir”.

Por otra parte, se puso en “la piel” del votante y su frustración: “Me enojé loco, me dijiste que me ibas a dar de comer y no me das, vos eras el que daba de comer, el peronismo, pero no me diste”.

Por último, Dady Brieva reclamó urgente cambios en el Gabinete: “Me decían que el cambio de Gabinete estaba previsto para después de noviembre. ¿Por qué para después? Vamos a separarnos pero vamos a esperar a que los chicos tengan 18 años así están grandes. Separate ahora. ¿Por qué para después de noviembre los cambios de Gabinete?”