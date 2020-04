La madre de Fernando Báez Sosa, el chico asesinado a golpes por un grupo de rugibers el pasado 18 de enero en la ciudad de Villa Gesell, habló a casi tres meses del crimen y manifestó su preocupación ante una posible liberación de los acusados.

En diálogo con Crónicas de la Tarde, que se emite por Canal 13, Graciela Sosa explicó qué métodos utilizan para pedir justicia por su hijo en tiempos de cuarentena: “Lo hacemos a través de las redes, no me voy a cansar nunca, porque muchas familias que pasaron por lo mismo nos dijeron que sus casos quedaron impunes”, expresó la mujer.

Además, ante la consulta de cómo vive el confinamiento obligatorio establecido por el gobierno nacional, Sosa explicó que “es muy difícil sobrellevar esta cuarentena”, e hizo hincapié en la tristeza que genera la ausencia de su hijo. “Al no poder salir o compartir con otra gente, cada día sentimos que extrañamos demasiado a Fernando”, agregó.

El próximo lunes podría ser un día clave en el caso, cuando el juez de la causa decida si le otorgará o no la prisión domiciliaria a los ocho acusados que permanecen detenidos por el crimen realizado a la salida del local bailable Le Brique. Al respecto, Sosa fue contundente. “Fernando nunca regresará, tenemos que ser fuertes, pero creo que a ellos no le tendrían que dar el privilegio de la prisión domiciliaria. A mi hijo nadie me lo va a devolver porque ellos lo mataron a sangre fría”.

Por último, sobre el cierre de la entrevista, habló sobre la relación con su marido Silvino y cómo él la apoya en este momento de crisis. “Mi marido hace todo lo posible para ayudarme y hay días en el que a él le pasa lo mismo”, dijo y cerró: “Tratamos de ayudarnos y seguir adelante”.