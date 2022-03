La madre de Fernando Báez Sosa le respondió al padre de uno de los rugbiers: “Es un ser sin sentimientos”

Marcos Pertossi, padre de Lucas Pertossi y tío de Ciro y Luciano Pertossi, habló públicamente a favor de su hijo por primera vez desde que se produjo el crimen de Fernando Báez Sosa, a quien los tres jóvenes atacaron en Villa Gesell en enero de 2020. Tras escuchar al hombre decir que el muchacho “es inocente“, la madre de Fernando salió al cruce.

“Es una ofensa que considere que su hijo es una buena persona. Este señor no supo educar un hijo. Es un ser sin sentimientos”, sentenció Graciela Sosa en declaraciones televisivas tras la emisión de la entrevista que dio Pertossi en el noticiero Telenoche.

Asimismo, seguró que Pertossi va a “tener que demostrar en la Justicia” su inocencia, en referencia al juicio que comenzará el 2 de enero de 2023 en los Tribunales de Dolores, provincia de Buenos Aires.

Lucas Pertossi, de 23 años, “es totalmente inocente”, según su padre. “La verdad que no se entiende todavía que él esté preso por filmar y decir la palabra ‘caducó'”, interpretó el hombre, antes de aclarar que su hijo “está muy acostumbrado a hablar de esa manera” y “en ningún momento pensó que el chico estaba muerto”.

“Lucas no tiene nada que ver en esto, Lucas no hizo nada, Lucas está preso por algo injusto”, insistió su padre, Marcos Pertossi.

“No entiendo todavía como la fiscal (Verónica Zamboni) puede determinar que él es partícipe directo, siendo que él está filmando, está filmando y pegando a la vez”, agregó extrañado.

“No es ni asesino, no es malo, no tiene malas intenciones, vive feliz con las cosas que hace, él no mató a nadie”, sostuvo el hombre.

“No tiene corazón. No sé si llamarlo humano. A mi hijo lo asesinaron, todos son culpables. Cada uno tuvo un rol, y todos disfrutaban lo que hacían”, retrucó Graciela Sosa.