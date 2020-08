La madre de Facundo Castro dijo que la reunión con Kicillof fue “productiva” y que Berni “es un bocón”

Luego del encuentro que mantuvo el Gobernador bonaerense Axel Kicillof, con la mamá de Facundo Castro Astudillo, el joven de 22 años que desapareció el 30 de marzo, Cristina Castro aseguró que la reunión “fue productiva” y dijo que “me fui con respuestas”.

“Necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero, le he dejado muchas preguntas al gobernador, que me va a ir respondiendo conforme el tiempo y quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes", señaló Cristina.

Vale aclarar, que el encuentro se concretó a solo tres días de una reunión similar que la mujer mantuvo con el presidente Alberto Fernández y tras la cual expresó su confianza en la colaboración del Estado nacional para esclarecer el caso.

Asimismo, la mamá del joven oriundo de Pedro Luro que fue visto por última vez subiendo a un patrullero de la Policía Bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, le pidió a Kicillof que de ahora en más, se trabaje con más claridad.

“Pedí mayor transparencia porque acá hay muchas cosas que no se saben, a mí mi hijo no me lo van a devolver. Tampoco quiero que vuelva a pasar, cada vez que pase, me va a tener a mí rompiéndoles a las pelotas, acá, al frente”, advirtió la mujer.

Por otro lado, Cristina apuntó contra el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y le planteó al Gobernador que el funcionario “es un bocón, que por respeto al otro, como mínimo, debería haberse callado la boca y haber conservado su lugar”.

“A la gente del interior nadie nos escucha. La policía esta cebada, más allá de que Berni diga que son unas carmelitas descalzas, ustedes tienen los números de las personas desaparecidas en la cuarentena”, continuó la mamá del joven de 22 años.

Virginia Creimer, la médica forense convocada por la madre de Facundo, indicó que no se emplearon los "procedimientos básicos y elementales en el orden ni con los protocolos" al momento de levantar los restos hallados en el marco de la investigación y pidió que no se "obstruya" su tarea en la causa.

En ese sentido, Creimer también explicó que "esto es muy importante y grave, porque todas las investigaciones científicas tienen protocolo estrictos, no por un capricho, sino porque este orden es necesario para acercarse a la Justicia".

La autopsia sobre el cuerpo esqueletizado que fue hallado el 15 de agosto pasado en la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, en el marco de la búsqueda de Facundo comenzó el martes a las 9 horas en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense situado en la ExEsma.

Para la diligencia fueron designados distintos peritos, entre ellos expertos en diversas disciplinas como antropología, médico forense, arqueología y radiología, entre otros. Mientras tanto, los resultados sobre esos cotejos se esperan para el 5 de septiembre próximo.

Facundo Castro Astudillo desapareció el 30 de marzo pasado cuando salió de su casa y emprendió un viaje a dedo hasta la localidad de Bahía Blanca para poder ver de nuevo a su novia. La última vez que lo vieron fue arriba de un patrullero de la Policía Bonaerense, motivo por el cual la querella sostiene que la causa se trata de una “desaparición forzada”.