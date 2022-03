Indignación por la autorización para que El Pepo deje la prisión domiciliaria para trabajar

Rubén Darío Castiñeiras, el cantante conocido popularmente como El Pepo, detenido con prisión domiciliaria en la causa donde está acusado de doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente, recibió el beneficio de las salidas laborales y tres veces por semana podrá ir desde su casa a un estudio de música.

La resolución fue firmada por la jueza correccional de Dolores Analía Pepi.

Según el fallo, El Pepo podrá salir de su casa de Santos Lugares, Tres de Febrero, los lunes, los miércoles y viernes, entre las 18 y 21 horas, para ir a un estudio de música situado en la zona de Dique Luján, Tigre, y que fue alquilado por una productora.

El suceso por el que está procesado El Pepo ocurrió el 20 de julio de 2019, en el kilómetro 8,5 de la ruta 63, en Dolores, cuando el cantante conducía su camioneta rumbo a Mar de Ajó y Villa Gesell, donde tenía que presentarse en una serie de shows en boliches. Al volcar la camioneta Honda CRV del músico murieron sus colaboradores Ignacio Abosalleh y Marcelo Nicolás Carabajal.

En diciembre de 2019, la Justicia dictó la prisión preventiva del músico. Un mes después fue beneficiado con la prisión domiciliaria mediante monitoreo con una tobillera electrónica. Ahora podrá salir para ir a trabajar.

La noticia no solo cayó mal en el entorno familiar de las víctimas que murieron en la ruta 63, en Dolores sino que Cinthia Fernández aprovechó una entrevista con “El Pepo” para mostrarse en contra de la decisión que había tomado la Justicia.

“Tu pena está computando domiciliariamente, tenés un privilegio que no te merecés”, disparó la panelista mientras el músico realizaba una videollamada con el ciclo conducido por Fabián Doman. Ante los dichos de la modelo, “El Pepo” aseguró que él se encontraba respetando las medidas judiciales: “Cumplo con lo que me dice la Justicia, tanto en contra como a favor. Entiendo el dolor. Lo que no entiendo y no comparto es cuando el pedido de Justicia se transforma en pedido de venganza, porque yo he recibido una amenaza de muerte”.

Ante las palabras del entrevistado, Cinthia defendió a los familiares de las víctimas: Tenemos una Justicia que da vergüenza, que te permite estar en tu casa y encima computar pena, ¿de qué estamos hablando, Pepo? Hay gente que perdió la vida porque estabas ‘chupado’”