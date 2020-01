En las últimas horas, el ticket de una consumición en un restobar de Villa Carlos Paz se viralizó en las redes sociales y generó diversas opiniones al respecto. La cuenta del local gastronómico enumeró: $2.050 la picada, $500 el fernet, $300 el chopp de cerveza y $300 cada limonada. En total, $3.450.





María José Nieto, una integrantes de las dos parejas que abonaron esa suma, contó que están de vacaciones por Córdoba y que en la noche del miércoles fueron al bar “El Árabe” a comer algo antes de ir a ver una obra de teatro.

“Vino el mozo, le pedimos la carta y nos dijo que no tenían. Inmediatamente nos preguntó qué queríamos comer y le pedimos una picada para cuatro”, indicó la mujer. Para beber eligieron dos limonadas, un chopp y un fernet. En una foto mostró lo que consumieron: “La picada tenía el tamaño de los platos de café, que estaban servidos y eran cinco cazuelitas”, detalló.

La sorpresa para los turistas llegó al momento de tener que abonar la sencilla picada. El total era $3450. Indignada por el precio, la cliente decidió compartir en sus redes sociales una foto del ticket de la consumición, lo cual devino en una ola de críticas al local gastronómico de Villa Carlos Paz.

Horas más tarde, Camila Cherara, una de las dueñas de “El Árabe”, lejos de intentar explicar el porqué de los elevados precios, tiró más leña al fuego. “Chicos, cuando se sienten a comer a algún lugar pidan la carta o pregunten precios si no les alcanza, o lo que sea se levantan y se van, no se sienten a comer los no sé qué y cuando llega la cuenta te agarrás la cabeza”, expresó en su cuenta de Facebook.

Con un tono ya molesto y con un poco de ironía, Cherara continuó: “Plena 9 de Julio en la vereda peatonal de Villa Carlos Paz. No sé qué pretenden... Sigan hablando, sigan escrachando, que yo ya estoy preparando las vacaciones para marzo. Nos vemos, barats”.

El término “barats” es usado por Alexander Caniggia, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. “Ser un barat es cuestión de actitud no de dinero. Ser un barat es meterse en la vida de los demás, criticar y sobretodo tener envidia. Personas como Brad, Justin o CR7 sufren de los barats. Los barats son esos seres que están debajo de nuestro nivel. En resumen, no seas barat”, dijo la joven al intentar explicarlo. Respuesta que terminó generando más malestar en los usuarios. La dueña tuvo que poner sus redes sociales en privado para evitar la ola de críticas tras su respuesta.