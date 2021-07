La insólita carta del Ratón Pérez a una niña: “No será posible realizar el pago”

El Ratón Pérez le dejó una carta a una niña explicándole cuáles eran los motivos por los que no se llevaría el diente y por qué no se realizaría el pago por la pieza dental. La nota se volvió viral en redes sociales en cuestión de minutos.

“Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de papitas, spaghetti y cereales, en esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental”, indica la extensa carta.

Algunos usuarios defendieron la actitud del Ratón, con el argumento de no acostumbrar a los niños a recibir dinero. Sin embargo, en su gran mayoría, lo han acusado de tacaño y de romper la ilusión de la niña, llamada Elisa.

Algunos mensajes de los usuarios de redes sociales respecto a la carta del Ratón Pérez

Muy bien, Ratón Pérez ¡Ahora esto es personal! pic.twitter.com/dDHdPOxBrp — Oso Tramposo (@oso_tramposo) July 18, 2021

¿Cuándo fue el el ratón Perez pasó de defensor de la distribución de la riqueza, para pasar a defender los ingresos de los más pudientes? No se puede confiar en nadie. https://t.co/ZxFT2pSI5m — María Feminator Rossi (@FerRadio) July 25, 2021