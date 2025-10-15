La inflación de septiembre fue de 2,1% y marcó la cifra más alta desde abril

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en septiembre una suba de 2,1%, según el INDEC, marcando el valor más alto desde abril. En los primeros nueve meses del año, la inflación acumuló 22%, mientras que la variación interanual fue de 31,8%.

Un mes de tensión económica y política

El mes estuvo atravesado por las elecciones legislativas bonaerenses, la suba del dólar y un riesgo país en alza, factores que generaron incertidumbre financiera. Aun así, la inflación se mantuvo dentro de lo esperado y sin saltos abruptos, lo que fue visto como un dato positivo por los analistas.

Sectores con mayores aumentos

Las mayores subas se registraron en:

División Aumento mensual Vivienda, agua, electricidad y combustibles 3,1% Educación 3,1% Transporte 3% Alimentos y bebidas 1,9%

El incremento en alquileres fue uno de los principales motores del aumento en vivienda, mientras que frutas y verduras impulsaron los precios estacionales.

Variaciones interanuales

En la comparación anual, educación lideró los aumentos con 62,2%, seguida por vivienda y servicios básicos (49,3%) y restaurantes y hoteles (48,7%).

Los alquileres mostraron subas de entre 56,8% y 100% según la región, con la Patagonia como la zona de mayor incremento.

Expectativas para octubre

Consultoras privadas estiman que la inflación de octubre se ubicará entre 2,3% y 2,4%, impulsada por ajustes tarifarios y la evolución del tipo de cambio, aunque sin señales de una aceleración significativa.