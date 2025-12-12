La inflación de noviembre reconfigura el mapa de precios y presiona sobre los principales rubros

El comportamiento de los precios en la Argentina volvió a ubicarse en el centro de la escena económica tras conocerse el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Los datos oficiales marcaron cambios importantes en varias divisiones y reavivaron el debate sobre la evolución inflacionaria hacia fin de año.

Inflación de noviembre: cómo se movieron los precios según el INDEC

El IPC avanzó 2,5% en noviembre, lo que elevó el acumulado de los primeros once meses de 2025 a 27,9%. Según informó el INDEC, la variación mensual se aceleró respecto de octubre y sumó el segundo incremento consecutivo. En la comparación interanual, la suba alcanzó 31,4%.

La división que encabezó los aumentos fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,4%, impulsada principalmente por actualizaciones tarifarias. Le siguió transporte, que registró un avance de 3%, y posteriormente alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,8%.

Dentro de los alimentos, la carne —con aumentos cercanos al 6% según la región— tuvo un papel central en la dinámica mensual. También se destacaron subas en productos frescos y bebidas.

Cómo se comportaron los precios en cada región del país

El INDEC detalló que las variaciones mensuales mostraron diferencias entre regiones:

Cuyo : 2,8%, la mayor del país.

: 2,8%, la mayor del país. Gran Buenos Aires : 2,5%.

: 2,5%. Región Pampeana : 2,5%.

: 2,5%. Noreste : 2,4%.

: 2,4%. Noroeste : 2,3%.

: 2,3%. Patagonia: 2,3%.

La dispersión regional reflejó tanto actualizaciones sectoriales como particularidades locales en alimentos y servicios.

La reacción del Gobierno tras conocerse el dato

Tras la publicación del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X que la inflación acumulada a noviembre fue la más baja para este período desde 2017: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21%)”, señaló.

El funcionario también resaltó que, tras casi dos años de gestión, la inflación mensual se redujo “a los menores niveles en ocho años”, recordando que en diciembre de 2023 había sido de 25,5%. Subrayó además que el orden fiscal y monetario permitió “mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico”, al mencionar la suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre.

Rubro por rubro: los aumentos de noviembre

A continuación, las variaciones informadas por el INDEC para cada división del IPC:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustible: 3,4%

Transporte: 3%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,8%

Comunicació: 2,7%

Bienes y servicios varios: 2,5%

Restaurantes y hoteles: 2,5%

Recreación y cultura: 2,4%

Salud: 2,4%

Educación: 2,2%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,2%

Equipamiento del hogar: 1,1%

Prendas de vestir y calzado: 0,5%

Estas variaciones consolidaron un mes en el que los servicios y los bienes regulados lideraron la agenda inflacionaria, mientras que las categorías estacionales tuvieron un impacto menor en el índice general.