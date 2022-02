La increíble excusa de un padre que decidió dejar de ver a su hija

La madre de una niña compartió una captura en la que su ex pareja decidió dejar de ver a su hija. El hombre indicó que “no está preparado” para cumplir tal rol.

Una mujer publicó en Twitter lo que su ex pareja le escribió en un extenso mensaje de WhatsApp, donde explica los motivos para no volver a ver a su hija.

La usuaria adjuntó la captura en la que el padre de su hija decidió dejar de ver a la pequeña con una reflexión: “Pero mamá siempre tiene que poder”. “Mira, yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí. No tengo iniciativa de ir a buscarla”, es una de las frases que escribió el sujeto.