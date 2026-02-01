La Fraternidad amenaza con paro de trenes si no mejoran la oferta salarial

Victoria Saenz
La Fraternidad amenaza con paro de trenes el jueves si no mejoran la oferta salarial

La tensión en el sistema ferroviario argentino aumentó este sábado debido a una advertencia del sindicato La Fraternidad, que evalúa la posibilidad de convocar a un paro general de trenes para el próximo jueves si no se logra una mejora salarial significativa en las negociaciones en curso.

Malestar tras la última reunión paritaria

Según informes de la agencia Noticias Argentinas, el descontento surgió tras la última reunión paritaria, en la cual las empresas del sector ofrecieron una recomposición de “apenas el 1 por ciento” para los salarios de enero, una cifra que el gremio considera inaceptable ante el contexto inflacionario.

Un tren detenido, un error letal y 236 muertes: así fue la mayor tragedia ferroviaria argentina
Mirá también:

Un tren detenido, un error letal y 236 muertes: así fue la mayor tragedia ferroviaria argentina

El lunes, día decisivo para la negociación

Aunque la amenaza de paro está latente, la decisión quedó en suspenso por 48 horas. Fuentes sindicales confirmaron que la implementación del paro “dependerá de las nuevas ofertas” que se esperan recibir este lunes, cuando se retomen las conversaciones con los representantes de las empresas.

Si no se logran avances, La Fraternidad planea anunciar oficialmente la convocatoria a la huelga ese mismo lunes a través de un comunicado.

Un contexto de tensión entre sindicatos y el Gobierno

Este conflicto salarial se produce en un ambiente de tensión más amplio entre los sindicatos del transporte y el Gobierno nacional. El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, ya había expresado su rechazo público a los aspectos de la reforma laboral impulsados por la administración de Javier Milei.

Un policía salvó a un niño de 11 años que casi se ahoga en un río de Córdoba
Mirá también:

Un policía salvó a un niño de 11 años que casi se ahoga en un río de Córdoba
Compartir este artículo
agra
Enero se despide con temperaturas agradables: ¿cómo comienza febrero?
Provincia
Parte médico del nene de 8 años accidentado en Pinamar: evolución estable pero crítica
Bastián podría ser derivado al Hospital Garrahan tras una evolución clínica favorable
Provincia
calor 1
Arranca febrero y sube la temperatura: ¿cómo continuará el tiempo en los próximos días?
Provincia
estatales bonaerenses docentes paritarias aumento
Paritarias bonaerenses: Kicillof convocó a estatales y docentes para definir los aumentos de febrero
Provincia
ARCA reorganiza débitos automáticos para monotributistas y busca evitar fallas en pagos
Devolución de percepciones ARCA: ¿Cómo solicitar el reintegro del 30% por compras en dólares?
Sociedad
Crisis educativa: el 90% de las escuelas privadas no logra cubrir sus vacantes docentes
Alerta educativa: la provincia de Buenos Aires perderá medio millón de alumnos de primaria para 2030
Provincia
Cuenta dni promos verano enero
Cuenta DNI febrero: Todos los descuentos, topes de reintegro y nuevos beneficios de verano
Provincia

Más leídas