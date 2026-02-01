La Fraternidad amenaza con paro de trenes si no mejoran la oferta salarial

La tensión en el sistema ferroviario argentino aumentó este sábado debido a una advertencia del sindicato La Fraternidad, que evalúa la posibilidad de convocar a un paro general de trenes para el próximo jueves si no se logra una mejora salarial significativa en las negociaciones en curso.

Malestar tras la última reunión paritaria

Según informes de la agencia Noticias Argentinas, el descontento surgió tras la última reunión paritaria, en la cual las empresas del sector ofrecieron una recomposición de “apenas el 1 por ciento” para los salarios de enero, una cifra que el gremio considera inaceptable ante el contexto inflacionario.

El lunes, día decisivo para la negociación

Aunque la amenaza de paro está latente, la decisión quedó en suspenso por 48 horas. Fuentes sindicales confirmaron que la implementación del paro “dependerá de las nuevas ofertas” que se esperan recibir este lunes, cuando se retomen las conversaciones con los representantes de las empresas.

Si no se logran avances, La Fraternidad planea anunciar oficialmente la convocatoria a la huelga ese mismo lunes a través de un comunicado.

Un contexto de tensión entre sindicatos y el Gobierno

Este conflicto salarial se produce en un ambiente de tensión más amplio entre los sindicatos del transporte y el Gobierno nacional. El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, ya había expresado su rechazo público a los aspectos de la reforma laboral impulsados por la administración de Javier Milei.