La familia del niño asesinado por su padre lo despidió con desgarradores mensajes

La localidad bonaerense de Huanguelén, y el partido de Coronel Suárez en general, continúan profundamente conmocionados por el estremecedor crimen de Francisco Suárez, el niño de cuatro años que fue asesinado de un disparo en la cabeza por su padre, Gustavo Suárez, de 48 años. Tras cometer el filicidio, el hombre se quitó la vida dentro de la misma vivienda.

Dolor y despedidas en redes sociales

Amigos y familiares del pequeño Francisco expresaron su dolor en redes sociales.

Uno de los mensajes más sentidos fue el de Ángel Hernández, cercano a la familia: “Descansá en paz, mi vida. Siempre te voy a tener en mi corazón, para toda la vida.”

En otra publicación, Ángel agregó: “Fuiste una persona increíble, mi sobrinito de otra sangre. No me voy a olvidar más los momentos que pasamos juntos: ir a tomar helado, comprarte tu coquita… Te voy a extrañar mucho, mi vida. Dame fuerzas para seguir, gordito. Me cuesta mucho sin vos.”

La tía del niño también expresó su desgarradora despedida: “Para siempre en mi corazón, mi bebé. Te amo para siempre. Nos vemos pronto. No sabés el dolor que tengo en el alma.”

Quién era Gustavo Suárez

Gustavo Suárez tenía 48 años, trabajaba como transportista y residía en Huanguelén.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que existían antecedentes de violencia familiar entre los padres, así como medidas cautelares que habían vencido el pasado 4 de diciembre.

La investigación judicial

El caso es investigado por la UFI N°5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego. La causa fue caratulada como: “Homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio”.

La comunidad continúa consternada mientras se aguardan nuevos detalles que permitan reconstruir las horas previas al trágico episodio.