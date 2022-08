La familia del jugador que golpeó a una árbitra pidió que “paren con el escrache”

Cristian Tirone, jugador del Deportivo Garmense de la Liga Regional de Tres Arroyos, agredió brutalmente a la jueza del encuentro que se disputó el último fin de semana. Luego de que la noticia se diera a conocer la opinión pública se volcó en contra del jugador, por lo que su familia rompió el silencio y pidió que se termine el asedio.

“Familiarmente, estamos atravesando un infierno”, dijo un familiar directo del agresor, aunque prefirió no se publique su nombre. “Nos han destrozados como familia, somos personas laburadoras, no jodemos a nadie, no tenemos problemas con la Justicia, no estamos metidos en drogas ni nada de eso”, agregó.

Luego, su familiar se refirió a la agresión de Tirone contra la árbitra Dalma Cortadi: “Cometió un horror grave y no te puedo decir por qué lo hizo, no sé qué le habrá pasado. Él no tiene causas penales, jamás anduvo en problemas ni nada cercano a a eso. Al segundo estaba arrepentido totalmente. No pude hablar con él todavía, nadie pudo, porque lo tienen incomunicado desde el domingo, algo que realmente es vergonzoso”, consideró y agregó: “No mató a nadie. O sea: estuvo mal, pero es un ser humano”.

Por su parte, Mayra Ramos, ex pareja del jugador señaló: “Entiendo la crudeza y el error gravísimo que cometió el domingo, lo que me consterna como ser humano es de qué vale ser una buena persona durante 35 años si después te van a ensuciar y te van a dar una muerte social. Lo que estoy viviendo como expareja de una buena persona, que se equivocó muy grave, pero que no deja de ser una buena persona”, aseguró.

Por último, se refirió a qué tipo de persona considera que es Cristian Tirone, con quien tuvo uno de sus dos hijos: “Yo no voy a justificar nunca un hecho de violencia como el que ocurrió, pero nunca van a escuchar de mi boca que yo diga que él es un tipo violento. Es una excelente persona, un gran padre y un laburante”.