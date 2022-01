La Era de Hielo 6: las aventuras de Buck ya tiene fecha de estreno en Disney Plus

La nueva película “La era de hielo: las aventuras de Buck” ya tiene fecha de estreno confirmardo para la plataforma de streaming Disney Plus.

Se trata de la exitosa saga de La era de hielo (5 películas y 2 especiales de televisión). la cual tendrá una nueva película que se estrenará este mes de enero en Disney+. Además, el nuevo filme ya cuenta con un tráiler oficial. Seguí leyendo esta nota y conocé cuándo se estrena este esperado largometraje animado.

La era de hielo 6: las aventuras de Buck

La nueva película de La era de Hielo la dirigió John C. Donkin (productor de La era de hielo 4) y cuenta con las voces de Simon Pegg (Misión: Imposible – Fallout); Utkarsh Ambudkar (Free Guy), Justina Machado (One Day at a Time) Vincent Tong (Ninjago); y Aaron Harris.

De acuerdo a la descripción de la sexta parte de la saga, el filme se centrará en los hermanos zarigüeyas Crash y Eddie, quienes están ansiosos por un poco de independencia y en búsqueda de emociones; por lo que se proponen encontrar un lugar propio para vivir. Sin embargo, quedarán atrapados bajo el hielo en una cueva enorme habitada por dinosaurios.

Tras ello, la descripción de la película indica que “son rescatados por la comadreja amante de las aventuras Buck Wild y juntos, con la ayuda de algunos nuevos amigos, se embarcan en una misión para salvar al Mundo Perdido de la dominación de los dinosaurios”.

Fecha de estreno de La era de hielo 6

Por último, en lo que respecta al estreno de la película, esta estará disponible en exclusiva por Disney Plus este 28 de enero de 2022 en Argentina y todo el mundo. Es decir, en la plataforma de streaming por suscripción de películas, series y otros contenidos de Disney.