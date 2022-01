La emotiva carta de despedida de uno de los hijos del funcionario que murió en la Ruta 2

Tal como informó INFOZONA en la tarde de ayer, a la altura del kilómetro 163 de la Ruta 2 en jurisdicción del Partido de Lezama, Oscar Astoreca, jefe de división de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, murió en un accidente de tránsito cuando viajaba solo por la misma. El funcionario bonaerense conducía una camioneta Ford Ranger 2.0, que primeramente impactó contra la estructura de una alcantarilla y luego volcó quedando sobre uno de sus laterales,

La sorpresiva muerte de Astoreca generó una gran conmoción en sus familiares. Sebastián, uno de los cuatro hijos del Director de Coordinación, Control y Fiscalización de la Dirección de Política y Seguridad Vidal de la provincia de Buenos Aires, escribió una emotiva carta de despedida hacia su padre.

“¿Qué loco no? Como cambia todo de un momento a otro. Inconscientemente uno se prepara para este momento, o eso creo, pero la verdad es que no caigo que a la manana te vi sin saber que iba a ser la ultima vez”, fue el inicio del mensaje que publicó en Facebook.

A su vez, el joven contó cómo se sintió cuando recibió la noticia de la muerte de su padre: “Pase por muchos sentimientos muy fuertes, pero el que mas me choco fue una gran tristeza por el hecho de que te hayas ido y que te quedaron muchas cosas por arreglar y me da pena saber que no llegaste a hacerlas”.

“Pero ya no hay mas que hacer mas que aprender y seguir adelante. Siempre te voy a recordar como el gran padre que fuiste. Gracias por todo lo que me enseñaste”, agregó Sebastián en la publicación, junto a muchas imágenes en las que se lo ve con su padre.

Por último, le escribió: “Y aunque siempre teníamos nuestros choques espero que sepas que te amo con todo el corazón. Te prometo que nos vamos a cuidar entre nosotros. Te amo pa, saludos a los abuelos”.

Sebastián es uno de los cuatro hijos -tres hombres y una mujer- que tuvo Oscar Astoreca, el jefe de Seguridad Vial de Buenos Aires que falleció a bordo de la camioneta Ford Ranger que terminó volcando.

El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, manifestó sus condolencias a través de Twitter: “Lamento profundamente la partida de Oscar Astoreca. Mi sincero abrazo a su familia, amigos y allegados”, escribió el mandatario.

“Cumplió una incondicional labor e infatigable trabajo al frente del organismo. Querido por sus compañeros y respetado por todos, desde el área que dirige el Ministro Jorge D’Onofrio, extendemos las más profundas condolencias a su familia y amigos”, señaló