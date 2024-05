La Costa: El Intendente de Jesús firmó con Kicillof el desembolso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, participó del acto que encabezó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el que se firmó el segundo desembolso del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM), que asciende a $37.549 millones para los 135 distritos bonaerenses.

“A través de este fondo, aprobado por la legislatura bonaerense en 2023, se está dando cumplimiento a la redistribución de sus fondos, de los ingresos públicos propios, dado que el Gobierno Nacional restringió la asistencia de diversos fondos establecidos por ley como el de incentivo docente, de compensación de transporte, educativo puente”, analizó y explicó el mandatario local.

“Con esta acción el Gobierno de la Provincia cumple con la obligación en términos económicos, pero también respeta el federalismo interior, no discrimina por parcialidades políticas, no deserta de sus responsabilidades y comprende que el no hacerlo no solo perjudicaría a los gobiernos locales, sino a las poblaciones”, destacó el intendente De Jesús.

EL FFFM consta de 4 cuotas, una recibida en febrero, otra ahora en mayo y las próximas en agosto y octubre. El método que utiliza para la distribución de fondos se llama Coeficiente Único de Distribución (CUD) que cada distrito tiene asignado en función de variables como la población y el territorio.

Prioridad: Frente Marítimo

Respecto al destino planificado para los fondos que recibirá el Partido de La Costa, el jefe comunal indicó que el propósito será impulsar y acompañar a la Provincia en el abordaje de un plan para la protección del frente marítimo del distrito.

Durante el acto que se realizó en el Teatro Argentino de La Plata junto a intendentas e intendentes bonaerense, Kicillof explicó: “estamos atravesando una situación inédita en la Argentina, producto de un Gobierno nacional que se ha desentendido de los problemas cotidianos de los argentinos y las argentinas”.

En esta línea, el Gobernador, avanzó: “El federalismo y las atribuciones de la Nación no son optativas: aunque su marco ideológico les diga que todo lo va a resolver el mercado, juraron sobre una Constitución Nacional que les otorga responsabilidades y los hace garantes de determinados derechos”.

“Nosotros no pensamos tomar ese ejemplo: en este momento en el que nuestro pueblo está experimentando una angustia muy grande, no le podemos responder con crueldad y egoísmo, sino con más presencia del Estado y solidaridad entre la Provincia y los municipios para dar respuesta”