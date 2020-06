La Costa: De Jesús y Cardozo se aislaron por consejo de expertos y se encuentran en “buen estado”

En medio de la incertidumbre que generó en la Legislatura el contagio del vicepresidente del bloque de diputados Juntos por el Cambio, Alex Campbell, el municipio de La Costa informó que el legislador y ex intendente de ese partido, Juan Pablo de Jesús, se encuentra aislado por el consejo del Comité Epidemiológico.

“Dada las múltiples llamadas que hemos tenido tanto de los medios de comunicación, como de los vecinos, respecto al estado de salud del diputado provincial Juan Pablo de Jesús, debo decirles que se encuentra en buen estado de salud”, afirmó el secretario de Salud de la comuna, Daniel Creuso.

El legislador, que la semana pasada mantuvo una reunión con Campbell que tenía como objetivo definir el temario que trataría la Cámara baja en la próxima sesión, se encuentra “en aislamiento absoluto, solo, sin su familia y desarrollando sus tareas en el hogar”.

En esta línea, Creuso precisó que “más allá de las medidas de protección personal del señor diputado De Jesús y del corto período de tiempo de exposición con personas que han tenido sintomatología de Covid-19, por recomendación del Comité Epidemiológico, se aisló en su domicilio”.

En tanto, el intendente de La Costa, Cristian Cardozo, también se encuentra aislado en su casa y “en buen estado de salud”. El día viernes 12 el jefe comunal estuvo en La Plata en el Ministerio de Salud.

“Dado que proviene de un área de circulación, más allá de extremar las medidas de prevención personal, por recomendación del Comité Epidemiológico, se le indicó que desarrolle su actividad desde el hogar”, explicó el secretario de Salud de La Costa.

El último reporte oficial del Comité Epidemiológico del municipio en las últimas 24 horas no se registraron nuevos casos de Covid-19. Por el momento, no hay infectados activos, 4 pacientes recibieron el alta médica y no se contabilizan víctimas fatales.

No obstante, el doctor Creuso solicitó nuevamente a la comunidad “continuar con las medidas de prevención personal y habitacional, que incluyen el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos y la desinfección de los productos que ingresan al hogar”.