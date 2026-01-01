La Costa aconseja cuidar la salud ante el calor extremo y disfrutar la playa con precaución

Andrea Fernández
Calor verano playa

Ante el incremento de las temperaturas, la Municipalidad de La Costa recuerda a la comunidad la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar golpes de calor y cuidar la salud, especialmente de los grupos más vulnerables.

Recomendaciones para mantener la salud

ola de calor

En este sentido, se recomienda mantener una adecuada hidratación consumiendo agua fresca en abundancia, evitando infusiones calientes, bebidas alcohólicas y aquellas con alto contenido de azúcar. Se sugiere optar por una alimentación liviana, priorizando frutas y verduras frescas.

Asimismo, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10.00 y las 16.00, en particular para niños, personas mayores y quienes presenten afecciones de salud. El uso de ropa liviana y clara, gorros y protección solar, junto con la adecuada ventilación de los ambientes y duchas de agua templada o fría, son clave para reducir los riesgos asociados al calor extremo.

Cabe recordar que los grupos de mayor riesgo frente a las altas temperaturas son los bebés y niños pequeños, las personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, afecciones respiratorias o cardíacas.

Seguridad en la playa

Por otra parte, al disfrutar de la playa y el mar, es fundamental tomar recaudos para minimizar riesgos. Se recomienda ingresar al agua únicamente en sectores con cobertura de guardavidas y respetar siempre sus indicaciones. Además, es importante evitar aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas, así como ingresar al mar en áreas como salidas náuticas, muelles, escolleras y sectores rocosos.

También es clave prestar atención al sistema de banderas que informa sobre el estado del mar:

  • Celeste: mar bueno.
  • Amarilla con negro: mar dudoso.
  • Roja con negro: mar peligroso.
  • Roja: prohibido bañarse.
  • Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica.
  • Blanca: niño o niña perdido/a.

Desde la Municipalidad de La Costa se solicita a vecinos, vecinas y visitantes extremar los cuidados y seguir estas recomendaciones para disfrutar de la temporada de verano de manera segura.

Arena caliente
