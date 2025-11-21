La Costa arranca la temporada de verano 2025-2026 con una variada oferta turística

El Partido de La Costa dio inicio a la temporada de verano 2025 – 2026 con una presentación oficial celebrada en Costa del Este, bajo el lema “La Costa, nuestro lugar este verano”. El evento fue encabezado por el intendente Juan de Jesús y reunió a prestadores turísticos, productores, representantes de instituciones y autoridades municipales.

Actividades y propuestas para este verano

Durante la presentación, se destacó el trabajo realizado por diversas áreas municipales, que incluyen un amplio programa de actividades culturales y deportivas. Los paradores y los centros culturales municipales ofrecerán opciones como yoga, tejo, beach volley y actividades recreativas en la playa. También se desarrollarán maratones familiares, así como actividades de cicloturismo y shows gratuitos con artistas locales.

La música y el entretenimiento estarán presentes en las plazas y costaneras, con espectáculos circenses y visitas guiadas a distintos puntos turísticos. El popular concurso itinerante de castillos de arena también formará parte de las actividades programadas.

Opciones comerciales y recreativas para los visitantes

La temporada 2025 – 2026 contará con una variada oferta comercial, que incluye 7 centros comerciales al aire libre, 3 paseos comerciales en pinares y bosques, y 8 ferias, tanto artesanales como productivas. Los visitantes podrán disfrutar de 10 parques temáticos, 5 muelles de pesca, 2 reservas naturales y un faro panorámico.

Las playas también contarán con una amplia cobertura de guardavidas, comenzando el Operativo de Seguridad en Playa 2025 – 2026, que inició el pasado 15 de noviembre y se irá fortaleciendo a medida que avance la temporada.

Beneficios disponibles para turistas y residentes

Actualmente, el Partido de La Costa implementa una preventiva de verano con descuentos en balnearios y hotelería que alcanzan hasta el 20%. Según el secretario de Turismo local, Cristian Escudero, “los prestadores adheridos al Banco Provincia ofrecerán cuotas sin interés en diversos servicios turísticos”.

A su vez, quienes utilizan la Cuenta DNI tendrán acceso a reintegros en sus gastos, mientras que los usuarios de Modo BNA+ también podrán beneficiarse con promociones especiales. Entre las novedades se destaca el programa “La Costa Invita Verano”, que ofrecerá 3×2 en hoteles, 25% de descuento en gastronomía, 20% en traslados y 15% en balnearios durante diciembre y marzo.