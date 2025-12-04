La CGT rechazó el nuevo salario mínimo decretado por el Gobierno por considerarlo insuficiente

El comienzo de diciembre llegó acompañado de nuevas tensiones entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) a partir de la publicación del decreto que fija el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La cifra establecida abrió un fuerte debate sobre su capacidad para cubrir las necesidades básicas en un contexto inflacionario persistente.

El reclamo de la CGT y las diferencias en el Consejo del Salario

La CGT calificó como “insuficiente y desconectado de la realidad” el piso de $328.400 decretado por el Gobierno, argumentando que está muy por debajo de la Canasta Básica Total, actualmente ubicada en $1.176.852. Desde la central sindical señalaron que esta decisión “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”.

El decreto llegó luego del fracaso del Consejo del Salario, que nuevamente no logró consensuar un aumento. La brecha entre las propuestas fue amplia:

  • El sector empresarial ofrecía llevar el salario de $322.000 a $326.000, un incremento de apenas $4.000.
  • La CGT reclamaba un aumento acumulado de 71,6%, basado en tramos mensuales de 11,4% entre diciembre y abril.

Sin acuerdo, el Gobierno dispuso un ajuste apenas superior al planteado por los empleadores.

El planteo sindical para recomponer el salario mínimo

Según lo expresado por la CGT, su propuesta apuntaba a iniciar un proceso de recuperación real del SMVM, buscando que este se acerque nuevamente al valor de la canasta básica. Para la central obrera, el laudo oficial “desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores” y no contribuye a restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023.

En su comunicado, el gremio afirmó que continuará “luchando para que el SMVM recupere definitivamente su valor y vuelva a ser una referencia válida para todas las escalas salariales del país”.

Cómo impacta el nuevo esquema de actualización del salario mínimo

El Gobierno oficializó además un cronograma de aumentos para el SMVM que estará vigente desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La actualización establece una suba progresiva mes a mes tanto en el salario mensual como en los valores horarios.

Tabla de aumentos mensuales del SMVM

MesSMVM mensualValor hora
Diciembre 2025$334.800$1.674
Enero 2026$341.000$1.705
Febrero 2026$346.800$1.734
Marzo 2026$352.400$1.762
Abril 2026$357.800$1.789
Mayo 2026$363.000$1.815
Junio 2026$367.800$1.839
Julio 2026$372.400$1.862
Agosto 2026$376.600$1.883

Este esquema permitirá que el salario mínimo avance de manera gradual durante nueve meses consecutivos, aunque para las organizaciones sindicales la actualización sigue lejos de los valores necesarios para asegurar una canasta básica completa.

Más leídas