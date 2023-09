Nuevo cruce entre Bullrich y Milei: ¿Qué dijo la candidata de Juntos por el Cambio?

La candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, respondió a los dichos de Javier Milei hacia ella en una entrevista televisiva. El candidato de La Libertad Avanza la calificó de "montonera" y "terrorista de una organización criminal”.

Bullrich le contestó al Libertario, y dijo que "todo el mundo sabe que yo fui de la Juventud Peronista, nadie lo desconoce, lo dije toda mi vida, con lo cual, lo que está diciendo no tiene ninguna originalidad.

"No solamente no escondo mi historia sino que mi historia es parte de mi personalidad, soy una persona que toda mi vida me jugué por lo que pienso y es mentira lo que él dice, no tengo las manos manchadas de sangre, tenía 16 años”, añadió la Ex Ministra de Seguridad.

"Lo que él dice con un nivel de violencia a los 53 años es peligroso, a los 53 años no fui violenta, ni a la edad que tengo soy violenta, porque uno aprende en la vida y lo peor de la vida es ser violento a la edad que él tiene", agregó Bullrich.

"No ser capaz de entender que en el mundo uno convive con el otro, que no lo trata como una cucaracha, que no dice que lo va a aplastar, que no le dice ‘mogólico’ a las personas, que es capaz de reconocer en el otro a una persona”, concluyó.