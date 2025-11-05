La campera cervecera sorprende con su ingenio y busca ganar espacio en Argentina

Victoria Saenz
La campera cervecera sorprende con su ingenio y busca ganar espacio en Argentina

La “campera cervecera” ha emergido como una innovación sorprendente que fusiona el uso cotidiano de una prenda abrigada con la cultura cervecera. Este invento no solo tiene como objetivo ofrecer comodidad en climas fríos, sino también facilitar el disfrute de la cerveza al aire libre.

A primera vista, podría confundirse con una campera térmica convencional. Sin embargo, su singularidad radica en los depósitos flexibles que permiten almacenar entre 1,5 y 2 litros de cerveza. Estas botellas son recargables a través de una válvula y cuentan con una canilla discreta en uno de los laterales para su distribución.

Los bancos BBVA, Nación y Provincia lanzan préstamos personales de hasta $100.000.000: ¿Cómo pedirlos?
Mirá también:

Los bancos BBVA, Nación y Provincia lanzan préstamos personales de hasta $100.000.000: ¿Cómo pedirlos?

¿Cómo funciona y cuál es su utilidad?

La campera emplea materiales aislantes similares a los utilizados en viandas térmicas, lo que asegura que la cerveza se mantenga a una temperatura agradable durante su uso. Los depósitos internos, que se asemejan a mochilas de hidratación, son tanto removibles como lavables, facilitando así su mantenimiento.

Diseñada principalmente para eventos culturales, ferias o recitales al aire libre, no busca mantener la cerveza fría como en un freezer, sino conservarla apta mientras el usuario está en movimiento. En este sentido, el consumo de cerveza se convierte en un acto social, ya que la canilla es visible y se promueve la experiencia de compartir.

El Gobierno venderá por subasta online las viviendas Procrear que nunca fueron adjudicadas: ¿Cómo participar y quiénes pueden comprar?
Mirá también:

El Gobierno venderá por subasta online las viviendas Procrear que nunca fueron adjudicadas: ¿Cómo participar y quiénes pueden comprar?
Compartir este artículo
vuelco lezama foto de INFOZONA
Trágico accidente en la Ruta 2: un dirigente del Club Aldosivi perdió la vida en un vuelco en Lezama
Lezama
moscuzza 1
¿Quién era José Moscuzza, la víctima fatal del accidente de esta madrugada en la Ruta 2, cerca de Lezama?
Lezama
fecha-de-cobro-acompañar-cuando-se-cobra-2024
Nuevo programa de ayuda social: ¿quiénes pueden recibir el Acompañamiento del Estado?
Anses
La VTV se vuelve obligatoria: a qué fecha debes presentar la inspección en Buenos Aires
Cambios en la VTV: ¿Qué autos quedan exentos en 2026 y qué requisitos tienen que cumplir?
Provincia
Se cumplieron 40 años de la tragedia que enlutó al cuartel de Bomberos de Chascomús
Chascomús
escrutinio definitivo
Terminó el escrutinio: achicó la diferencia Fuerza Patria, pero ganó La Libertad Avanza
Provincia
inscripcion-procrear-sorteo-viviendas
El Gobierno lanzó la subasta de viviendas del PROCREAR tras su disolución
Nacionales Provincia

Más leídas