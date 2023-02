Polémica por un Cordobés que intentó entrar al País con un meteorito en su auto: ¿Dónde fue y cómo lo descubrieron?

Inspectores de la Dirección General de Aduana descubrieron a un Cordobés que llevaba un fragmento de meteorito para ingresar al País desde Chile, en el Paso Internacional Agua Negra, a 4.780 m sobre el nivel del mar, en plena Cordillera de los Andes.

El objeto tenía marcas de ablación atmosférica. Los Agentes de la Aduana se impresionaron por su aspecto brillante y sintieron que su peso no se condecía con su tamaño. La normativa indica que es una mercancía de importación prohibida.

¿Cómo fue el momento en que la Aduana descubrió al Meteorito que llevaba el Cordobés?

El Cordobés llevaba varios fragmentos de piedras en la parte trasera de su auto. Los aduaneros le informaron que "si no las bajaba no podría continuar." El hombre accedió pero solo pidió que no le retengan el meteorito.

La roca, de 12,5 kgs y 27, cm de largo fue trasladada a Buenos Aires para ser analizada por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Los científicos del lugar constataron la presencia de depresiones que “corresponden a los regmagliptos formados por la ablación cuando el meteorito penetra en la atmósfera terrestre”.

Luego le aseguraron a la Aduana que su composición tenía una proporción de hierro/níquel que no se encuentra en la Tierra.