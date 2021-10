L-Gante luego de su encuentro con Alberto Fernández: “Yo le sirvo a muchos”

En la noche de ayer, L-Gante fue invitado al programa “Los Mammones” por América, conducido por Jey Mammon y entre otras cosas hablaron de música y política.

Hablaron sobre su reciente visita al presidente Alberto Fernández, donde Jey pregunto: “Me llamó mucho la atención lo solidario y empático que sos con la gente, has hecho cosas tremendas por los demás, que nadie lo sabe. ¿Por qué lo hacés en silencio?.

L-Gante en Los Mammones

En ese momento, Elian Valenzuela contestó: “La verdad que no quiero que nada se parezca a lo que es una campaña o un partido político. Yo, con eso, nada que ver”.

“La gente hoy en día está muy conectada, muy viva, y ya pasó muchas veces. Los pibes ya no compran con la competencia de chamuyo hasta que llegue la hora de votar. La gente quiere a alguien que actúe en el momento, ahora. Porque si se presenta una buena idea, o un buen proyecto que hacen, lo guardan para el momento de la elección. ¿Y qué pasa? Ahora no se está ejecutando nada”, señaló L-Gante. “Lo que hace la política es salir a mostrar eso. Y cuando alguien lo hace de verdad, de corazón, no se ve. Y bueno, yo lo sigo haciendo así, porque así es como lo siento”.

L-Gante junto a Jey Mammon

Y refiriéndose a ser utilizado políticamente por cualquier partido apuntó: “De que yo le sirvo a muchos, sí. Pero yo dejo claro de que a mí no me da miedo pisar ningún lado. Yo voy al frente, con quien sea. Así sea uno u otro”. En la misma línea habló sobre su entrevista con Fernández, dijo: “Un presidente es el que nos está representando a todos nosotros en la nación, hoy en día. Si el día de mañana hay otro, también voy a ir. Porque es el que me representa en mi país”.

“¿Ya te ofrecieron ser candidato a algo?”, preguntó el conductor. Y L-Gante riendo dijo: “La gente la flasheó con la boleta que decía L-Gante Ke Lo Ke. Me dicen (de ser parte de un espacio), pero bueno, yo soy un pibe de barrio. Los políticos que sean políticos. Más que presentar mis ideales, decirles que reaccionen, que activen, no se puede hacer”.