L-Gante estuvo en la mesa de Mirtha y protagonizó un divertido momento

L-Gante sigue presentándose en diferentes entrevistas televisivas e imponiéndose con su música. En esta oportunidad, el cantante fue invitado al programa conducido por Juana Viale en el Trece, y su presencia tuvo grandes momentos entre humor y su particular carisma.

Al momento de la presentación de cada invitado, la locutora le dijo a L-Gante: “Bueno, gracias, bienvenidos a la mesa. Viniste a la mesa de Mirtha ¿viste?”. A lo que el cantante respondió: “Acá estamos, se presentía, y me veía raro acá, y también me gustaría que esté Mirtha ¿no? Obvio”. “Ya va a venir, ya va a venir. Me dicen por cucaracha que te retires por favor”, dijo Juana entre risas.

Luego, como es costumbre en el programa, la cocinera Jimena Monteverde presenta el menú que van a degustar en la noche. “Buen día para todos, un placer tenerlos. Tengo un vecino, es mi vecino”, dijo la chef refiriéndose al cantante, ya que ella también es de la localidad de General Rodríguez.

A continuación, cuando los invitados iban a comenzar a deleitar el almuerzo, L-Gante frenó un diálogo que comenzaba entre Viale y Florencio Randazzo. “¡Disculpa!”, dijo levantando las manos. “¿Con qué cubierto arranco acá?”. “De afuera para adentro”, le respondieron asombradas Juana y Chechu Bonelli, y los demás invitados al programa.

Juana entrevistó al cantante y entre otras cosas quiso saber el significado del tatuaje sobre el rostro que dice “1961″. “Es la fecha del nacimiento de mi mamá y del otro lado tengo unas estrellitas que representan a mis sobrinos. ‘Eloke’-otro de los dibujos sobre la cara- tiene que ver por cómo me dicen en el barrio”, aclaró.

Otro de los momentos graciosos fue cuando le consultó sobre cómo es su relación con las chicas luego de tanta popularidad, a lo que el cantante respondió que se encontraba acompañando a su pareja Tamara detrás de cámara: “Por mi parte tengo novia y (a la hora del levante) juego con la parla porque bailando soy de fierro, no de madera. Imaginate al L-Gante bailando cuarteto”.

Por último cuando en la mesa se debatía sobre los dichos de Victoria Tolosa Paz que hace unos días dijo que “en el peronismo siempre se garchó”, Elian Ángel Valenzuela dijo sin vueltas: “¿Quién no garcha…?”. “Yo entré en calor y ya tengo el llamado de mi abuelita cantado”, llegó a decir Juana Viale ante las risas de todos por el exabrupto del joven en la mesa.

