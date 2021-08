L-Gante causó furor en La Academia de ShowMatch

L-Gante llegó a ShowMatch y causó furor. En la noche de ayer, el cantante irrumpió en medio de la salsa de a tres en La Academia haciendo bailar con sus temas a todos los presentes. “Lo prometido es deuda” se dijeron con Marcelo Tinelli.

L-Gante en ShowMatch

“Es el artista del momento”, comenzó la presentación de Tinelli mientras L-Gante ingresaba a la pista junto a su staff y su mamá Claudia, a quien se la vio notablemente emocionada.

La mujer contó que ella escucha las canciones de su hijo y él reconoció que le hace algunas recomendaciones: “Me dice: ‘ahí ya te estas pasando”. Además, revelaron como surgió su nombre artístico, el cual salió de su madre cuando lo veía vestido en su casa: “Ella me descansaba. Usaba bermudas, medias y pantuflas”, comentó el artista de modo gracioso.

“Tiene pinta de bueno”, dijo Marcelo. “¿De qué tengo cara?”, preguntó el cantante. “De buen pibe, de pibe muy tranquilo. Para salir un rato con vos”, afirmó Marcelo. Pero surgieron algunas diferencias con el fútbol. “¿Aguante Boca?”, le preguntó al conductor, fanático de San Lorenzo. “Sabía que me iba a decir algo de Boca”, reconoció Tinelli y dio paso al primer tema de la noche, “Alta data”.

L-Gante y Marcelo Tinelli en la Academia

Una reflexión sobre su vida

Luego de algunas canciones y aplausos, hablaron sobre un poco de su historia en la que comentó: “Esto lo tomo como que recién empieza. Vamos a perfeccionar todo lo que haya que perfeccionar. Yo vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre me busqué una vuelta, trabajé, mi mamá trabajó toda su vida. Estuve solo en casa, o vagando en la calle, no tuve padre, todo me llevó a no decepcionar a mi mamá, eso me orientó”, contó L-Gante.

Para el final, quedó tiempo para un abrazo afectuoso, y un olvido: un obsequio para el anfitrión. “Me estaba olvidando del regalito”, irrumpió en la pista y le acercó un paquete. Adentro, el perrito malvado, un código dentro del estilo de L-Gante y una alusión al tema que el artista grabó con Damas Gratis.

Mira la bienvenida de L-Gante en ShowMatch