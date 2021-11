Por estas horas, Sergio “el Kun” Agüero se ha vuelto tendencia, debido a que empezó a correr con fuerza -sobre todo en redes sociales- la noticia de que el argentino se retiraría del fútbol debido a un problema de salud que le impediría continuar jugando profesionalmente.

Kun Agüero

¿Qué enfermedad tiene el Kun Agüero?

Los médicos españoles que atendieron al futbolista argentino confirmaron que el Kun tiene arritmia cardíaca, una enfermedad similar a la que padeció cuando era un niño.

Se trata de un trastorno que produce que el ritmo del corazón no sea el normal, lo que puede generar palpitaciones, síncope, fatiga, cansancio y en el peor de los casos la muerte súbita.

¿El Kun Agüero se retira del fútbol?

Por estas horas, los medios catalanes confirman que el Kun Agüero dejará de jugar al fútbol por sus problemas cardíacos, que le impedirían competir profesionalmente. La confirmación llegó de parte de su amigo Samir Nasri, ex compañero en el Manchester City.

“Sergio me acaba de mandar un mensaje, y lamentablemente está confirmado. Me da mucha tristeza porque además del gran jugador que es, es una gran persona. Me duele mucho que no pueda seguir. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me genera mucha tristeza“, aseguró el futbolista.

Todo parece indicar que la enfermedad que padece el Kun no le permite seguir con su carrera futbolística y colgaría los botines a sus 33 años de edad. Los periodistas españoles señalaron que en los próximos días podría haber una conferencia donde se anuncie su retiro.