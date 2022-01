Kreplak afirmó que si aumentan las internaciones por Covid podrían aplicarse restricciones

El Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en una conferencia desde la ciudad de Villa Gesell, descartó que desde la Provincia se implementen nuevas restricciones a actividades masivas por la tercera ola Covid aunque, no obstante, sostuvo que en el eventual caso que aumenten las hospitalizaciones se evaluarán las medidas a seguir.

Además, el Ministro agregó que “la velocidad de esta es tremendamente superior” y buscó llevar tranquilidad a la sociedad al asegurar que “no se observa por ahora una tercera ola Covid en fallecidos”.

“Tenemos casi 30.000 casos, pero 367 internados”, consignó el titular de la cartera sanitaria bonaerense a la vez que expresó que en la costa atlántica no se registró un “aumento significativo” de las hospitalizaciones.

En este contexto, Kreplak dijo que “en tanto no crezca el nivel de internaciones, no habrá restricciones y no estamos viendo un aumento de las internaciones”, por lo que remarcó que todavía “no hay ninguna medida en carpeta”.

De acuerdo a los datos del ministerio de Salud, en la provincia hay un 46% de ocupación de camas de terapia intensiva pero sólo el 16,3% es por casos covid mientras que el 82% de las personas internadas por la enfermedad no están vacunadas.