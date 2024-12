Kicillof sostuvo que la Provincia de Buenos Aires podría adquirir Aerolíneas Argentinas

Este lunes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestó su firme oposición a la privatización de Aerolíneas Argentinas, propuesta por el Gobierno nacional.

Además, reveló que la provincia de Buenos Aires evalúa la posibilidad de adquirir la aerolínea en caso de que avance su desestatización.

“El Gobierno de Javier Milei sostiene que ‘nadie quiere’ Aerolíneas Argentinas, y creo que es importante marcar la diferencia. Bajo ese argumento, pretenden privatizarla. Desde la Provincia de Buenos Aires no vamos a permitir que nos quiten nuestra aerolínea de bandera y vamos a pelear para que no la cierren, no la vacíen y no la vendan a un grupo amigo”, declaró Kicillof.

El mandatario destacó que la empresa genera importantes ingresos y garantiza bienestar, siendo clave para los bonaerenses gracias a su operación en el Aeropuerto de Ezeiza y en terminales como Mar del Plata y Bahía Blanca.

Kicillof advirtió que la privatización podría significar pérdidas millonarias, estimadas en 2.665 millones de dólares, y afectaría la capacidad de conectividad nacional e internacional de la provincia. “El Gobierno tiene que abandonar esa excusa de que nadie la quiere. La Provincia sí la quiere, porque entendemos su importancia”, concluyó.

Con esta postura, el gobernador reafirma su intención de preservar la aerolínea de bandera como un patrimonio esencial para el desarrollo económico y social del país.